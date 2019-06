VUČIĆ O INCIDENTU U ALBANIJI: To je izraz slabosti i nervoze kosovskih Albanaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je izraz "slabosti i nervoze" kosovskih Albanaca to što je na sastanku CEFTA u Valoni predstavnik Kosova u petak flašom gađao šefa delegacije Srbije.

"To nije izraz snage i nadmoći, već govori o velikoj nervozi kod njih jer su mislili da su sve završili 2008. godine (kada je Kosovo proglasilo nezavisnost)", ocenio je Vučić i dodao da "kada ste primorani da nekoga na najprimitivniji način gađate flašom, to jasno govori da je neko izgubio živce, a mislim da imaju razlog za to".

Vučić je u Sivcu gde je počeo posetu Zapadnobačkom okrugu u okviru svoje kampanje "Budućnost Srbije", rekao: "Kad-tad ćemo morati da se vratimo razgovorima, a to će se desiti kad ukinu takse".

Komentarišući izjavu kosovskog predsednika Hašima Tačija da je ujedinjenje Preševa, Bujanovca i Medveđe s Kosovom "san svakog Albanca" na čijem će ostvarenju Tači rekao da će raditi, Vučić je ocenio da je ta priča "bezveze" i da građani tih triju opština Srbije "ne treba da brinu".

"To Tači priča već dve-tri godine i bezveze mu je ta priča. Niti mogu oni to da ostvare, niti to ima nilo kakve veze sa realnošću. Nikakve ozbiljne opasnosti nema", rekao je predsednik Srbije i vladajuće stranke SNS.

(Kurir.rs/Beta)

