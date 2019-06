SKANDAL! PREDUZEĆE DUGUJE MILIONE, A DIREKTOR SE BAHATI, IMA ČAK 4 POMOĆNIKA: Evo kako se vodi Sportski centar Milan Gale Muškatirović! PRVI ČOVEK RASIPA NOVAC NA SVE STRANE

Prvi čovek sportskog centra, kojim gazduje beogradska opština Stari grad, ima svitu saradnika. Za to vreme dugovi firme rastu, plate kasne, kredit se ne otplaćuje, čak je i račun bio u blokadi 15 dana...

Iako je čuveni Sportski centar "Milan Gale Muškatirović" u višemilionskim gubicima, direktor ovog beogradskog javnog preduzeća Dušan Raičković ima čak četvoro zamenika i pomoćnika, otkriva Kurir!



Ovo preduzeće, kojim gazduje beogradska opština Stari grad, iz godine u godine beleži sve lošije poslovanje, a dug je narastao na 97 miliona dinara.

Veliki pad kapitala



- Umesto da pokuša da preduzeću popravi poslovanje, Raičković je sa svojim timom samo produbio finansijsku krizu. Dugovi ovog centra uporno rastu, svake godine posluju s gubitkom, često nema novca ni za plate, kredit od 50 miliona dinara se ne otplaćuje, milion evra su komunalni dugovi ovog preduzeća... Račun Centra je u jednom trenutku čak bio u blokadi, i to 15 radnih dana. Takođe, kapital preduzeća je od 2,2 milijarde dinara iz 2013. pao na 1,7 milijardi dinara 2017. godine - priča izvor Kurira.



Sportski centar, kako dodaje, zbog silnih finansijskih malverzacija rukovodstva godinama posluje s gubitkom i upada u sve veće dugove.

- Reč je o potpuno nedomaćinskom poslovanju. Ali sve to nije sprečilo Raičkovića da za sebe angažuje više pomoćnika i zamenika. Niko ne zna šta su tačno njihova zaduženja. Osim njih, on ima još nekoliko ljudi koji su u tom njegovom najužem timu. To je samo rasipanje novca - priča naš sagovornik.

Mutno izdavanje lokala



Inače, Raičković i njegova brojna svita menadžera, kako je Kurir juče pisao, muljaju i sa izdavanjem lokala koji su u vlasništvu Grada Beograda. Poslovni prostor se, naime, izdaje po bagatelnim cenama, a većinu kirija na kraju i ne naplate. On, prema tvrdnjama sagovornika Kurira, u stvari svojim prijateljima daje lokale, a oni uopšte ne plaćaju zakup. Tako se ni prihodi od izdavanja lokala unutar sportskog centra već godinama ne uplaćuju u gradsku kasu, iako je reč o imovini čiji je vlasnik Grad Beograd.



Brojke 112.600 dinara je plata Dušana Raičkovića

2 godine je Raičković na čelu "Galeta"

97 miliona dinara je zvanično dug ovog preduzeća



Istovremeno, zbog lošeg poslovanja rukovodstvo svojim zaposlenima već više meseci ne isplaćuju plate. Najteža situacija bila je krajem 2018, kada su dugovali čak pet plata radnicima. Prema zvaničnim podacima, u ovom sportskom centru zaposlena je 51 osoba. U prethodnom periodu je, zbog lošeg stanja, preduzeće napustilo više zaposlenih.

Raičković nije odgovarao na pitanja ovim povodom.

