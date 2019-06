NUDILI MU I VUČIĆ I TADIĆ: Dragan Marković Palma otkrio koje je funkcije odbio

Opozicija u Srbiji zna šta neće, a ne zna šta hoće. Međutim, najvažnije je da građani Srbije znaju šta hoće i da partije na vlasti ocenjuju visokim ocenama. Naša zemlja je postala mnogo bolje mesto za život, a s vremenom će se još više poboljšavati. I kod mene u Jagodini se to odlično vidi u svim segmentima.

Ovim rečima lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i predsednik Skupštine grada Jagodine započinje razgovor za Kurir. On govori o taksama na KiM, odnosima u politici, koaliciji i prijateljstvu s liderom SPS Ivicom Dačićem...

foto: Dado Đilas

Vlast u Jagodini je obezbedila brojne pogodnosti za građane, mnoge stvari su besplatne, novčano pomaže najugroženije... Odakle gradu novac za sve to?



- Mi smo jedini grad u Srbiji gde odbornici nemaju dnevnice niti druga primanja, ni članovi gradskog veća ne primaju ništa. U drugim gradovima članovima gradskog veća su bruto plate s doprinosima preko 130.000 dinara. Mi smo jedini grad u Srbiji koji nema komunalnu policiju, a imamo pravo da zaposlimo 20 komunalnih policajaca. A za šta će mi oni, da mi kažnjavaju narod? Nekoga što je sipao prikolicu peska ili parkirao auto ispred apoteke da bi kupio lekove. Mi smo jedini grad u kojem opštinske automobile ne koriste funkcioneri već bolesni ljudi koji imaju uput da idu na pregled u Kragujevac, Beograd, Niš, u slučaju bolesti. Nemamo troškove za reprezentacije i svi funkcioneri voze svoje automobile i plaćaju sami telefone. Sve to je na mesečnom nivou između osam i po i deset miliona dinara i mi te pare dajemo građanima. Zato je Jagodina jedini grad koji prima građane više puta godišnje i daje im po tri, pet ili 15.000 dinara.

Upravo su vas zbog toga na internetu neki ismevali. Zašto?



- Pa jeste, mene su zafrkavali zbog toga. Ali ti što su me zafrkavali, za njih je tri hiljade ništa, a tri hiljade za običnog građanina s dvoje dece, to su velike pare u današnje vreme.

foto: Dado Đilas

Da li biste tako uspešno vođenje opštine mogli da preslikate i na višem nivou? Da li vidite sebe u Vladi, na nekoj ministarskoj poziciji?



- Nemam ambicije za neku tako visoku funkciju. Meni nije potrebna ministarska funkcija da bih radio za Srbiju. Ja sam obišao više zemalja, najbolje veze sam napravio sa Egiptom. Na poslednjem glasanju da tzv. samostalno Kosovo uđe u Interpol oni su bili uzdržani, a ranijih godina su glasali „za“. Uspostavio sam odličnu ekonomsku saradnju sa Egiptom, sa Crvenim morem i sa guvernerom te oblasti, generalom Ahmedom Abdulahom, koji je dolazio i ovde kod nas. Siguran sam da ćemo omogućiti još veći izvoz i da ćemo nastaviti tamo gde je stao Tito.

foto: Kurir

Govorili ste da vam je Vučić svojevremeno nudio da budete ministar, šta je bio vaš odgovor i koji resor je bio u pitanju?



- Nudili su mi to i Vučić i Tadić. Ali ja sam rekao da mi ne treba funkcija da radim za Srbiju. Znači, nisam zabetonirao da neću, ali nemam ambicije.

Da li to znači da ipak možemo da vas vidimo kao ministra?



- Kod mene se to kaže: „Može da bude, ali ne mora da znači“.

Sledeće godine se očekuju parlamentarni izbori, najverovatnije u martu, da li JS ostaje u koaliciji sa SPS?



- JS i SPS su se venčali u crkvi! Ali ne kao muškarac i žena ili kao dva muškarca, nego kao dve bratske političke partije.



A ko vam je kum?



- Nemamo kuma, sami smo to uradili, jer u politici kumstvo kratko traje.

Kakav je Dačić, poznat je i kao veliki boem, kako je družiti se s njim?



- Dačić je jedan od najboljih političara, drugara, prijatelja i mi imamo bratsko-prijateljske odnose, a ne odnose interesa, ko će da bude na kojoj funkciji. Naša koalicija je u koaliciji sa SNS i Aleksandrom Vučićem i svi odlično radimo u interesu građana Srbije. Jasno je da idu bolji dani za Srbiju.



Dačić je nedavno u UN kosovskoj ambasadorki u SAD Vljori Čitaku rekao: „Ne sviraj“. Šta mislite o takvom nastupu?



- To nije psovka, on je govorio rečnikom građana, a to što je rekao svi misle, ali nemaju priliku da kažu. Dosta je više tih laži Albanaca. Dobro je što i Dačić i Vučić govore u celom svetu isto što govore i u Srbiji, za razliku od političara ranijih godina, koji su pričali jedno na nekim zvaničnim međunarodnim sastancima, a kad dođu u Srbiju, pričali su samo ono što građani vole da čuju.

O glumcima u politici

TRIFUNOVIĆ I KOJO NEMAJU REZULTATE Šta mislite o tome što se u politiku uključuju glumci, Sergej Trifunović, Nikola Kojo?

- To su dobri glumci, ja gledam njihove serije, ali jedno je popularnost u glumi, a drugo je popularnost za politiku. U politici su potrebna dela. Koja su vaša dela? Gde su vam dela? Ne postoje. Takva opozicija samo šteti Srbiji.

Pre mesec dana predsednik Vučić je održao sednicu u parlamentu na kojoj je predstavio izveštaj o KiM i rekao kakvo je realno stanje. Da li ima izgleda da se u skorije vreme reši kosovski problem?



- Vučić je održao sednicu zato što su to tražili ovi iz opozicije, a posle nisu došli na nju. Sada nema skrivanja kao ranijih godina. Posle svakog važnog sastanka u Briselu ili na nekom drugom mestu, Vučić kaže šta je bila tema, šta su rekli Albanci i šta je on rekao. Vučić ima poverenje građana Srbije, ostvario je rejting, dobro vodi Srbiju, međunarodnu politiku.

Kako vidite sadašnju opoziciju, da li su konkurencija aktuelnoj vlasti?



- Opozicija treba nešto i da radi za Srbiju, a ne samo da kritikuje. Hajde jednu stvar da nam navedu koju su uradili. Što nisu išli u Borču kad su bile poplave? Kad sam ja bio opozicija, pomagao sam gde god se desi elementarna nepogoda. Oni kritikuju Vučića jer je palo 102 litra kiše po metru kvadratnom. Pa je l‘ Vučić kriv za to? Pa da li su oni napravili neko saopštenje za takse na KiM? Nisu. Oni nemaju program. Šta opozicija radi? Zaustavlja radove u Beogradu.

NA POSLEDNJEM PECANJU NISAM UHVATIO NIJEDNU RIBU,JELI SMO PAŠTETU I MESNI NAREZAK foto: Kurir Da li i dalje trenirate kik boks?

Treniram tri puta nedeljno, ali je to i dalje nedovoljno. Volim da idem u streljanu i da pecam. Jednom mesečno dam sebi za pravo da odem, da imam ventil. I ne pričam ovo da bih informisao javnost da sam dobar strelac, ali sam sigurno najbolji od svih političara. Kad odem na pecanje, ne zadržim se mnogo. Evo poslednji put sam pecao nekih 17 minuta, ne mogu da sedim sat vremena i da gledam u plovak.

I da li ste upecali nešto?

Nisam upecao nijednu ribu. Ostali smo gladni. Jeli smo paštetu i mesni narezak. Ali dok pecam dolazim do raznoraznih ideja. I sada sam smislio da đaci iz Jagodine koji završe četvrti i osmi razred, od sledeće godine idu sa jednim od rditelja u Grčku na more.

(Kurir.rs/Silvija Slamnig)

Kurir