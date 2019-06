ĐURIĆ: Gađanje flašom dokaz da Priština nije dorasla da bude deo međunarodnih organizacija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je zvanična Priština gađanjem srpskog predstavnika flašom na skupu u Albaniji "dokazala koliko nije dorasla i šta se dešava kada se dozvoli da bude član međunarodnih organizacija".

"Leteća flaša je novi diplomatski pronalazak Prištine. Medjunarodna zajednica ćuti kada se puca na kamione koji prevoze namirnice Srbima, kada se povise takse na robu iz Srbije ili gadja srpski predstavnik. Nemoj niko da se čudi kada sutra to eskalira i ko zna gde odvede, mi moramo da reagujemo", kazao je Đurić tokom gostovanja na RTS-u.

Đurić je kazao da zvanična Priština otpužuje srpsku stranu za izazanje takve situacije na severu Kosova, a da su to u Srbiji "neki jedva i dočekali".

"Dovoljno je da se ode do Kosovske Mitorvice i da se vidi kolike su teškoće. Ljudi su se snalazili, ali pre nekoliko nedelja došlo je do još čvršćeg dokazivanja suvereniteta Prištine tako što su napadali kamione koji su dostavljali namirnice", rekao je on.

Sastanak na nivou zamenika ministara u okviru sporazuma Cefta prekinut je u petak u Valoni, nakon što su članovi delegacije iz Prištine flašom gađali šefa srpske delegacije Ivana Markovića.

