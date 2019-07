Vučić: Što Haradinaj brine zbog mene kad je on u ligi sa Trampom! On je velikan svetske politike, ja sam liga ispod, nema šta on da se sekira

"Šta on meni ima da piše, video sam ga jednom u životu

BEOGRAD - Što Ramuš Haradinaj uopšte brine zbog mene, kad njemu ni veliki, poput Trampa, Merkel i Makrona ne mogu ništa, zapitao je ironično predsednik Aleksandar Vučić povodom Haradinajeve opaske da on, Vučić pokušava da privoli Prištinu da ukine takse, a da to nisu uspeli ni pomenuti svetski lideri.

"Šta će neki mali Vučić u poređenju sa Merkel i Makron? On (Haradinaj) je velikan svetske politike, ja nisam. On je od te veličine - Tramp, Merkel, Makron i Haradinaj. Ja sam liga ispod, nema šta on da se sekira", rekao je Vučić, na pitanje novinara da prokomentarise navode iz Haradinajevog pisma da srpski predsednik pokušava da privoli Prištinu da ukine takse, što nisu uspeli ni Tramp, Merkel i Makron.

"On (Haradinaj) je veliki, moćan. Oni su veliki, jaki i moćni. Mi smo mali", dodao je i ponovio da ne vidi zašto se onda Haradinaj brine zbog njega, Vučića.

Kako je dodao, ne zna zašto bi njemu Haradinaj uopšte pisao pismo, jer sa njim nema nikakve odnose, a video ga je, kaže, samo jednom, u Berlinu.

"Šta on meni ima da piše pisma", rekao je Vučić. "Ja pisma mogu da očekujem od nekog drugog...".

(Kurir.rs/Tanjug)

