VUČIĆ GOVORIO O REZULTATIMA ISTRAGE UBISTVA IVANOVIĆA: Mislim da imamo ime Oliverovog ubice! Evo ko je Florim Ejupi, terorista i krvnik, njegov dosije je dugačak i brutalan!

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je juče da je istraga o ubistvu Olivera Ivanovića koju vode srpski organi došla do imena ubice i nalogodavca, ali da se i dalje radi na prikupljanju materijalnih dokaza.

Govoreći o ovom slučaju, Vučić je u obraćanju javnosti povodom situacije na KiM posebno pomenuo dvojicu Albanaca o čijem kretanju Priština odbija da obelodani podatke. To su Fljorim Ejupi i Adžmedin Zekaj.

Šta krijete?



- Zašto ne možemo da dobijemo snimke sa aerodroma u Tirani? Na aerodrom Rinas u Tirani sleteo je iz Nemačke Fljorim Ejupi, koji je u toj zemlji bio pod prismotrom. Kretao se prema Kosovu, došao tamo, ubrzo napustio našu teritoriju, a potom se ponovo preko Albanije vratio u Nemačku. Ko je Adžmedin Zekaj, koji je promenio svoje ime u Ljiram Zekaj? Šta su oni radili u Mitrovici u vreme ubistva? - pitao je Vučić, uz opasku da je isti taj Ejupi 2001. podmetnuo bombu pod autobus „Niš ekspresa“.

Predsednik je naglasio da Srbija neće prestati da ozbiljno radi na istrazi:

- Vrlo ozbiljno radimo i mislimo da imamo i ime ubice i ime izvršioca, a Albanci ga nemaju i pojma nemaju. Oni sprovode svoju političku istragu s jedinom željom - da okrive Srbe za nešto, a ne znaju ni sami šta će.

Dokazi, pa optužni akt

Vučić je rekao da jedan od vodećih članova Srpske liste Milan Radoičić, za kojim je Priština raspisala međunarodnu poternicu, nije cvećka, „ali on, sa svim što je dobijeno od MUP i BIA, ni na koji način nije učestvovao u likvidaciji Ivanovića“.

Predsednik je detaljno govorio o nemogućim uslovima u kojima Srbija vodi istragu o ubistvu Ivanovića:

- Imamo kompletnu priču, sve što se događalo, s kojim motivima. Uvereni smo da znamo ko je izvršilac ubistva. Zbog različitih stvari, nedostatka DNK analize, plastičnih kloniva čaura i nedostatka nekih snimaka, ne možemo da posedujemo materijalne dokaze, ali nastavićemo da radimo. Kada završimo, nadležni pravosudni organi Srbije će podići optužne akte.

Govoreći o trenutnom stanju na KiM, rekao je da ćemo se „snalaziti kako znamo i umemo da našem narodu doturimo hranu i lekove, kao i do sada, pa makar u Evropi bio proglašen za ozloglašenog Robina Huda“.

Dobri kontakti sa kriminogenim krugovima, dosije dugačak i brutalan



Za Fljorima Ejupija, u Prištini je poznato da ima dobre kontakte sa kriminogenim krugovima na Kosovu, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Kriminalni dosije Ejupija je dugačak i brutalan. Osim ubistava Srba, pripisuje mu se i odgovornost za ubistvo vojnika NATO i pripadnika Kosovske policije, posedovanje oružja... Ejupi međutim, nije odgovarao za dela, pa čak ni ona koja su bila dokazana.

On je pripadnik takozvane Albanske nacionalne armije (ANA) što praktično znači da je bio u svim kriznim područjima kada je reč o albanskom pitanju, a pre NATO bombarodovanja 1999. godine bio je član OVK. Sa ovim podacima poznat je i policiji u Tirani.



Za počinjeni zločin - 16. februara 2001. godine u mestu Livadice kod Podujeva kada je prema nalazima istrage aktivirana daljinski bomba na autobus Niš ekspresa ubijeno je 12, a ranjeno 22 Srba - optužnica protiv Florima Ejupija podignuta je 17. maja 2006. godine. On je dobio 40 godina pred Unmik sudom za ubistva i terorizam, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Potom sud pod patronatom Euleksa oslobađa 2009. Ejupija zbog kako je navedeno nedostataka dokaza.

Na mestu odakle je aktivirana eksplozivna naprava nađen je opušak cigarete sa svežim otiscima Ejupija što je utvrđeno DNK analizom. Tokom suđenja za ubistva zaštićeni svedok je bilo lice koje je sa Ejupijem bilo u zatvoru u Dubravi. Zaštićeni svedok - Alfa poznavao ga je i čak su i plčanirali bekstvo iz zatvora.

Prenosimo delove njegovog svedočenja:

- Viđao sam ga za vreme izdržavanja pritvora u pritvorskom centru Okružnog zatvora u Mitrovici, kada sam imao priliku da s njim razgovaram za vreme šetnji i drugih zajedničkih aktivnosti... Pitao sam optuženog Florima da li su tačni navodi da je učestvovao u bombaškom napadu na autobus, na šta se on smejao. Poverenje optuženog da mi nakon neprijateljskog odnosa priča o svojoj ulozi u napadu na autobus stekao sam zbog uloge i hrabrosti koje je pokazao u martovskim neredima 2004. godine, kao i zbog dobrog odnosa koje je sam imao sa pritvorenicima A kategorije zatvora Dubrava, među kojima su bili Skender Halilaj, Selim Krasnići, Bujar Baša... Razgovore koji su se odnosili na bombaški napad na autobus vodili smo kada smo planirali da pobegnemo iz zatvora. Činjenica da je okrivljeni Ejupi učestvovao u bombaškom napadu na autobus nije bila tajna ni za jednog pritvorenika. Za razliku od ostalih zatvorenika, koji tvrde da su nevini, da su neosnovano u zatvoru, optuženi Ejupi nikada nije rekao da je nevin, bio je ponosan i često se hvalio što je učestvovao u bombaškom napadu na autobus.. Zbog toga su ga ostali zatvorenici u zatvoru poštovali - samo je deo svedočenja zaštićenog svedoka Alfa koji je Florima Ejupija upoznao za vreme martovskog napada na Srbe.

- Tada 17. marta 2004. rekao je da izvesni Alban ima zolju koju je koristio za napad na autobus. Prvi plan je bio da se napad na autobis izvrši bazukom, što su odbili Agron Sulajmani i Latif Gaši. Florim mi je tada rekao da je Nezir Kelmendi pružao finansijsku podršku. Ispričao mi je da su napadači pobegli sa mesta dešavanja automobilom marke opel vektra, žute boje, da im je u tome pomogao jedan policajac koji je znao raspored snaga KFOR-a i da ih je upozorio na puteve koje je blokirala policija - svedočio je zaštićeni svedok o direktnom učešću Ejupija u bombaškom napadu.

Nakon napada na autobus, UNMIK policija uhapsila je Ejupija. Zbog bojazni da bi Albanci silom mogli da iznude njegovo oslobađanje, prebačen je iz prištinskog zatvora u američku vojnu bazu Bondstil kod Uroševca. Pod nerazjašnjenim okolnostima u maju 2001. godine Ejupi je pobegao iz američke baze. Do 2004 godine nije viđan javno, niti pominjan, ali se ispostavilo da je 17. marta učestvovao u napadima na Srbe i vojnike Kfora. tada je za njim zbog sumnje da je odgovoran za ubistvo vojnika NATO-a i jednog pripadnika Kosovske policijske službe, raspisana poternica. Krajem oktobra 2004. godine, sa još dvojicom Albanaca, pod optužbom za terorizam, uhapšen je u Tirani. Odatle ga prebacuju na Kosovo gde je 6. juna 2008. godine isprva optužen a potom i oslobođen izdržavanje zatvorske kazne od 40 godina.

Prema dostupnim informacijama Ejupi se kreće na relaciji Nemačka, Albanija, Kosovo. U Tirani se nalaze centri većine obaveštajnih svetskih službi i pretpostavlja se da poseduju podatke o Fljorim Ejupu.

Oliverova udovica Milena Popović Ivanović za Kurir kaže da apsolutno veruje da će država Srbija uskoro moći da saopšti ko stoji iza ovog mučkog ubistva. - Znam koliko je našim organima bilo otežano da sprovode istragu, ali znam i koliko država predano i odgovorno radi na tome da otkrije Oliverove ubice. To je ozbiljna i krupna stvar i niko ne sme da se igra s imenima dok ne prikupi dokaze. Verujem i predsedniku Vučiću i našoj državi da će uskoro i to biti obelodanjeno - izjavila je ona.

VUČIĆ SA AMERIČKIM KONGRESMENOM

Engel najveći albanski lobista, tražio bombardovanje SRJ

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Vučić je juče imao sastanak s američkim kongresmenom Eliotom Engelom, za koga je rekao da važi za jednog od najaktivnijih i najtvrđih albanskih lobista u Vašingtonu. Ipak, Vučić je rekao da mu je u razgovoru rekao jednu dobru rečenicu - da to što je veliki prijatelj Albanaca ne znači da ne želi da bude i prijatelj Srba.

- Nadam se da ćemo to u budućnosti moći i da vidimo... On je jedan od najznačajnijih zagovornika i protagonista nezavisnosti Kosova. Govorili smo koliko je važno da nastavimo razgovore i dijalog - izjavio je Vučić i dodao da je, osim o KiM, s Engelom razgovarao o raznim temama „od slučaja ubistva braće Bitići do NATO agresije“.

Podsetimo, Engel se nedavno pohvalio da je njegov „rad na promociji američko-kosovskih odnosa bio među najsmislenijim dostignućima“ od 1989, od kada je u Kongresu. On je poznat i kao neko ko se zalagao za bombardovanje SRJ, formiranje vojske Kosova, povlačenje poternice za Ramušem Haradinajem, a ima i stav da Srbija nije spremna za ulazak u EU.