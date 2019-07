OPSADNO STANJE U BEOGRADU 15. JULA: Makron dolazi u posetu i to posle susreta s Putinom u Moskvi?!

Francuz je glavni saveznik Srbiji u problemu između Beograda i Prištine, a naše rukovodstvo to može da iskoristi

BEOGRAD - Francuski predsednik Emanuel Makron dolazi 15. jula u Beograd, a kako se spekuliše, on bi na razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem mogao da dođe iz Moskve, gde će ga prethodno ugostiti Vladimir Putin.

List piše da će jedna od najvažnijih tema razgovora Makrona i Vučića biti Kosovo, ali će više pažnje biti posvećeno evropskom putu Srbije, piše beogradski dnevnik.

"Možda se očekivalo da Vučić i Makron govore o dijalogu s Prištinom i ukidanju taksa, i to će svakako biti na stolu, ali su evropske integracije ipak prioritet", navodi list, pozivajući se na izvor iz diplomatskih krugova.

List podseća da je Makron poslednjih meseci imao negativan stav kada je reč o proširenju i u tom smislu biće važna poruka koju će preneti predsedniku Vučiću.

"Makron se protivi proširenju EU, ali je vrlo raspoložen i otvoren da pomogne Srbiji i to će tokom posete Beogradu poručiti Vučiću. Uz to, najžešći je protivnik početka pregovora za Albaniju i Severnu Makedoniju", navodi izvor lista i ističe da je Makron glavni saveznik Srbiji u problemu između Beograda i Prištine i da to naše rukovodstvo može da iskoristi.

"Ukoliko zaista pre Beograda ode u Moskvu da razgovara s Vladimirom Putinom, to bi moglo da znači da njih dvojica pokušavaju da se usaglase oko sporazuma Beograda i Prištine ili bar da nađu model vraćanja dve strane za pregovarački sto", navodi izvor.

Prvog dana posete Makron će, kako se navodi, na Aerodromu "Nikola Tesla" otkriti ploču kojom će biti obeležen proces modernizacije aerodroma koji je preuzela francuska kompanija "Vansi". Zatim će mu biti priređen svečani doček ispred Palate "Srbija", potom sledi tet-a-tet razgovor sa Vučićem, pa konferencija za medije.

Biće održan i sastanak dveju delegacija, a Makron će posetiti i Novo groblje, spomenik braniocima Beograda, Kalemegdan i Spomenik zahvalnosti Francuskoj, gde se očekuje da veliki broj građana dođe da pozdravi Makrona.

Uveče će predsednik Vučić prirediti večeru u čast Makrona.

Drugog dana, Makron će sam obilaziti prestonicu, a sa predsednikom Srbije će razgovarati sa mladima iz regionalnog omladinskog centra. Sastaće se i sa nekoliko istaknutih umetnika.

List podseća da je dolazak Makrona prva poseta jednog francuskog predsednika Srbiji u poslednjih 18 godina. Navodi se i da Makron dolazi samo u Srbiju i da neće ići ni u jednu drugu zemlju regiona, čime šalje poruku da nas posmatra kao lidera u ovom delu Evrope, te se kao značajno pominje i to što će u našoj prestonici prenoćiti.

