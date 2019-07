VUČIĆ JUTROS U DNEVNIKU DOBIO NEOČEKIVANO PITANJE, A ONDA OTKRIO: Još 10 godina? Ne pada mi na pamet! Povući ću se mnogo, mnogo ranije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros u jutarnjem dnevniku javnog servisa, gde je govorio o Kosovu, učešću Amerikanaca u pregovorima, pobedi Micotakisove Nove demokratije na parlamentarnim izborima u Grčkoj, predstojećoj poseti Makrona 15. jula...

Na kraju razgovora, na konstataciju novinara da je i juče rekao da će se povući pre nego što ga politički protivnici pobede i pre nego što mu budu i blizu... Kada će se to dogoditi?

- To bi značilo da bih mogao još 10 godina ovako, da se bavim ovim poslom, jer mi se 10 godina ne bi približili - rekao je Vučić.

Na reči novinarke "Znači još 10 godina...", Vučić je odgovorio: "Ne pada mi na pamet, biće mnogo, mnogo ranije...".

foto: RTS Printscreen

- To ne govorim da bih bilo koga potcenjivao, nego sve ovo o čemu pričam govoti o ozbiljnim rezultatima, ne možete vi ni da se odbranite od laži ... - rekao je Vučić u današnje vreme ne možete lako ni da budete lider jer ne možete da se da se odbranite od gomile laži, posebno u eri društvenim mreža.

- Što se tiče mog sklanjanja, sledeće godine nema nikakve sumnje da će neko drugi preuzeti SNS... to sam već više puta rekao i to nije ni novost, i tajna... Mora čovek da zna kada je vreme da dođe do određenih promena i da zna kada je vreme da sebe ne poistoveti sa državom i pomisli da je to samo za njega - zaključio je Vučić.

(Kurir.rs)

Kurir