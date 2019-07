DAČIĆ SA SAMITA U SARAJEVU: Ne razumem razloge Prištine da ne učestvuje, zvezdica i fusnota su deo Sporazuma iz 2012! Zvezdica se u međuvremenu nije istopila (FOTO, VIDEO)

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da ne razume razloge za nedolazak prištinske delegacije na skup o saradnji u Jugoistočnoj Evropi u Sarajevu, jer su uslovi njihovog učešća definisani Sporazumom iz 2012, uz zvezdicu i funsnotu, jer statusno pitanje Kosova i Metohije još nije rešeno.

Dačić učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, na kojem nema predstavnika tzv. Kosova zbog, toga što, kako su rekli, poziv predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice.

foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić

Srpski ministar je na sastanku postavio pitanje da li su pozivi poslati u skladu sa procedurom i u skladu sa dogovorom iz Bukurešta i da li su poslati od Regionalnog saveta za saradnju.

"Nema razloga da ne učestvuju, osim ako BIH nije postupila drugačije od onoga što je do sada bila praksa u proceduri, a ne verujem da su menjali nešto u odnosu na ono šte se dešavalo prethodnih godina", rekao je Dačić.

Kaže i da Srbija nije protiv toga da tzv. Kosovo učestvuje.

foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić

"Ali, treba da bude jasno da to pitanje ostaje kao statusno nerešeno pitanje i da je čak EU pronašla sistem, terali su da dođe do rešenja kako da Kosovo učestvuje i pronašli su ga. Ako taj način sada ne funkcioniše onda treba se vidi pod kojim uslovima će to da funkcioniše u nekom narednom periodu", dodao je on.

On je podsetio da je način kako tzv. Kosovo učestvuje u regionalnim inicijativama definisan Briselskim sporazumom.

"U okviru ove inicijative odluke se donose uz saglasnost svih i Srbija se na ministarskom sastanku u Bukureštu 2014. saglasila da Kosovo učestvuje u ovoj organizaciji. Regulisan je spisak organizacija u kojima će Kosovo učestvovati sa tačno određenim načinom predstavljanja. Ako se sećate - to je zvezdica i fusnota", rekao je Dačić.

U čemu je onda problem, upitao je on.

"Kada je doneta odluka o regionalnom predstavljanju tadašnja predsednica Jahjaga je rekla: 'U redu zvezdica, ali zvezdica će da se istopi'. To je razlog. Neko smatra da se zvezdica istopila", kaže Dačić.

On, međutim, ističe da novi dogovor nije postignut.

"Ili ga imamo ili ga nemamo", kaže Dačić i napominje da ovo nije prvi put da se Priština ovako ponaša.

Dodao je da je dogovoreno i da se ne pominju države nego učesnice da bi se izašlo u susret , da Kosovo može da učestvuje, a da Srbija pri tome ne pređe liniju imajući u vidu da je to i dalje nerešen problem.

foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova Srbije

Kako je naveo, ni ispred njega ne piše Ivica Dačić, nego Beograd, nema zastava u prostorijama gde održavaju sastanci, te mu stoga nije jasno zašto Priština ne učestvuje na današnjem skupu.

Podsetio je i da je postignut dogovor da, posle BiH, Kosovo predsedava ovom inicijativom.

"Ako oni neće da predsedavaju pod uslovima pod kojima su ušli u inicijativu kako neko može da očekuje da mi učestvujemo sledeće godine na tom sastanku? Ovde se postavlja samo pitanje - da li dogovore koje postižemo, postižemo samo radi reda, a sutra ćemo da se pravimo ludi da to nismo ni dogovorili ili da bismo stabilizovali situaciju i omogućili da ovo funkcioniše?", upitao je ministar.

Ovo je više pitanje demonstracije odnosa prema BIH, koja ne priznaje Kosovo i njihove pasoše, smatra on i dodaje da ovo što se danas desilo ovde predstavlja još jednu potvrdu da što pre treba naći rešenje pitanja Kosova i Metohije, jer stvari neće moći da funkcionišu bez problema.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir