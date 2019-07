ĐILAS JADNIK: Umislio da je i dalje predsednik Košarkaškog saveza! Biće bolno kad shvati!

Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju zamišlja da je i dalje na čelu Košarkaškog saveza Srbije.

Kako saznaje Kurir, Đilas je sinoć bez ikakve najave i konsultacija sa bilo kim banuo kod košarkašica u hotel.

Izvor Kurira navodi da je Đilas napravio neke krune za devojke i odneo im.

- Đilas se ponaša kao da on i dalje vodi KSS. Ne može da se pomiri s tim da on više nema nikakve veze sa Savezom. Napravio je neke krune i odneo košarkašicama u hotel, a nikoga iz štaba nije zvao da pita da li to može da uradi. Čovek se samo pojavio u hotelu. Svi smo bili u čudi odakle mu ideja da se tako ponaša - kaže izvor Kurira koji je prisustovao pomenutoj sceni i dodaje:

- Nikome nije jasno kako je sebi dao za pravo da samo dođe u hotel gde su smeštene devojke. On više nije u KSS i na ovakve stvari nema prava. Strašno je šta taj čovek sebi daje za pravo - dodaje naš izvor.

Kurir.rs/E.K./Foto:Dado Đilas

Kurir