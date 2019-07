DAČIĆ O SARADNJI PRIŠTINE I TIRANE: Šta još treba da se nacrta da bi neko video da je u pitanju stvaranje velike Albanije

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je danas da se u slučaju sporazuma o saradnji u spoljnoj politici Prištine i Tirane može govoriti o stvaranju "velike Albanije" i upitao šta bi se dogodilo kada bi Srbija potpisala sličan sporazum sa Republikom Srpskom.

Dačić je na pitanje novinara u Sarajevu, gde učestvuje na sastanku ministara spoljnih poslova članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, rekao da bi i Srbija i Republika Srpska mogle postupiti kao Priština i Tirana kada je spoljna politika u pitanju.

"Mogli bismo, što da ne... Za njih je sve to dečja igra. Kad Tirana i Priština nešto rade, moji prijatelji i kolege kažu - pusti ih, to nije ozbiljno. Pacoli kaže da sporazum o zajedničkoj spoljnoj politici ustvari predstavlja Albaniju i Kosovo kao jednu naciju", rekao je on i upitao šta još treba da se nacrta da bi neko video da je u pitanju stvaranje velike Albanije.

On je upitao i šta bi se desilo kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa RS i da li bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa BiH.

foto: Tanjug/Fena/Almir Rezić

"Verovatno bi to svi osudili, a za Prištinu kažu - pustite to", rekao je Dačić.

On je istakao da zemlje u regionu možda mogu da prevare neke druge, ali da ne mogu same sebe međusobno, jer znaju sve probleme i da treba da se okrenu jedne drugima i svojim interesima.

Dačić je ponovio i da ne razume razloge za nedolazak prištinske delegacije na skup jer su uslovi njihovog učešća definisani Sporazumom iz 2012, uz zvezdicu i funsnotu, budući da statusno pitanje Kosova i Metohije još nije rešeno.

"Zašto oni to rade prema BiH, što nisu odbili da učestvuju u Sloveniji, što nisu odbili da idu u Albaniju, što su sada otišli u Poljsku. Oni to ne smeju da urade pred nekima iz EU, ali mogu da se ljute na BiH i vrše pritisak da BiH prizna Kosovo", rekao je Dačić.

On je istakao da je Srbija bila veoma konstruktivna prema Prištini, navodeći da ona treba da učesvuje na skupovima, ali na način koji neće prejudicirati statusno pitanje, jer ono nije rešeno.

Dodao je i da Priština mora da se dogovori sa Beogradom o rešenju i da nije realno da se do rešenja dođe bez učešća Beograda.

Navodeći da je Priština učestvovala na ranijim skupovima, pod istim uslovima, Dačić je rekao i da sada Priština mora da kaže čime nije zadovoljna.

"Problem je u tome što oni nikad neće da poštuju nijedan dogovor koji se postigne, zato se postavlja veliko pitanje da li uopšte i kako učesvovati u nekim dogovorima", rekao je Dačić.

foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova Srbije

Dodao je i da je većina zemalja na današnjem skupu izrazila žaljenje što je Priština odsutna i da ih je zemlja domaćin, BiH, pozvala pod uslovima koji su predviđeni procedurom.

"Postupili su na isti način kao što je to uradila i Albanija kada je pozvala Kosovo 2015. godine. Nije im smetalo 2015. u Albaniji, sad im smeta u BiH. Problem je u tome što im to više nije prihvatljivo, ali onda treba to javno da kažu. Ali onda bi to značilo rušenje još jednog sporazuma na koji je Priština stavila svoj potpis", istakao je Dačić.

On je rekao i da je Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi jedna od veoma starih regionalnih organizacija, kojih, kako kaže, ima puno i previše, ali da je korisna.

"Mi svi zajedno ocenjujemo da je prava poplava regionalnih organizacija, ali ova je korisna jer obuhvata sve zemlje tog regiona jugoistočne Evrope", zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir