MILOVAN JOVANOVIĆ: Vučić nema alternativu na političkoj sceni Srbije, isključivo od SAD zavisi rešavanje kosovskog pitanja

Ni Vašington, ni Moskva, ni Berlin, ni Ankara ne sastavljaju Savet ministara. Niko se time ne bavi, niti bilo ko od ovih država u ovom trenutku ima interes za tako nešto.

Formiranje novog Saveta ministara će zavisiti od dogovora Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. Kada procene da je vreme da se Savet ministara formira on će biti formiran u roku od 48 sati, kaže u intervjuu za Insajder Milovan Jovanović, novinar i politički analitičar.

Bakir Izetbegović, lider SDA, nedavno je poručio da bi SDA trebalo podmladiti, kao i u ovu stranku uvući Srbe i Hrvate. Sličnih razmišljanja ima u još nekim strankama. Da li je u BiH na pomolu nestanak sa scene stranaka sa nacionalnim predznakom i da li bi se u BiH uskoro mogli pojaviti neki novi lideri?



Za celokupnu političku scenu u BiH neophodno je provetravanje, potrebni su novi ljudi koji nemaju hipoteku prošlosti, koji nisu kompromitovani i koji bi svojim znanjem i idejama pokrenuli i promijenili stvari u BiH. Nažalost, to se neće dogoditi u skorijoj budućnosti.

Postoji uvreženo mišljenje kod nas Balkanaca da vlade naših država sastavljaju neki centri moći. Koji centar moći onda sastavlja novi Savet ministara BiH?



Tačno je da pojedine države imaju interes ko bi trebalo da čini vlast u državama Balkana i ko bi po njihovom mišljenju bio najbolji za tako nešto. Međutim u praksi to nije uvek tako. Ni Vašington, ni Moskva, ni Berlin, ni Ankara ne sastavljaju Savet ministara. Niko se time ne bavi, niti bilo ko od ovih država u ovom trenutku ima interes za tako nešto. Formiranje novog Saveta ministara će zavisiti od dogovora Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika. Kada procene da je vreme da se Savet ministara formira on će biti formiran u roku od 48 sati.



Kakav rasplet višemesečne krize u BiH predviđate?



Sve se svodi na trgovinu i lični interes. Kriza će trajati sve dok se gospodari života i smrti u BiH ne dogovore i ne podele plen. Očekujem da se najkasnije do kraja ove godine kriza reši.



U kom pravcu će ići naš region u narednim mesecima, ali i godinama?



Tapkaćemo u mestu, naš put ka EU je usporen možda i potpuno zaustavljen zbog problema sa kojima se EU suočava poslednjih godina. Nesposobna, korumpirana i kompromitovana briselska administracija nemoćna je bilo sta da reši. Ključ za napredak čitavog regiona nalazi se sa druge strane Atlantika.

Da li će BiH i Srbija zajedno ući u NATO?

Ne. U ovom trenutku to nije realno.

Prvi jul je bio označen kao Dan D za početak raspleta kosovske krize, sada je navodno taj datum 15. oktobar. Da li je to zaista tako i koji su, po Vašem mišljenju, scenariji po kojima će se razmrsiti kosovski čvor? Da li se ta kriza može odraziti i na Bosnu i Hercegovinu?



Već nekoliko godina ponavljam da isključivo od SAD zavisi rešavanje kosovskog pitanja. Otkazivanje samita u Parizu je samo još jedna potvrda nesposobnosti i nemoći EU. Angela Merkel i Emanuel Makron su doživeli pljuvanje u lice od strane kosovskih zvaničnika. I da budem potpuno jasan, nikada tako nešto Tači i Haradinaj ne bi smeli da pomisle, a kamoli urade, da nisu imali zeleno svetlo iz Vašingtona.

Postoje priče da bi navodno, ukoliko ne dođe do dogovora između Srbije i samoproglašenog Kosova, SAD mogle uvesti sankcije i Srbiji i takozvanom Kosovu. Koliko je to realno?

To se neće dogoditi.

Budućnost Srbije u narednim godinama sa ili bez Vučića?

Jednostavno Vučić nema alternativu na političkoj sceni Srbije. To nekome može da sviđa ili ne sviđa ali to je tako. Prema tome on će sigurno biti najvažnija i najuticajnija politička ličnost i naredne četiri godine. Važno je istaći da je predsednik Vučić jedini u stanju da postigne istorijski sporazum sa Albancima i da nas pomiri sa Bošnjacima i Hrvatima. Time bi, konačno, posle tri decenije, zaustavio naše lutanje bespućima obmana i zabluda i stvorio mogućnost da svoj pogled usmerimo ka budućnosti. Takođe, želim da kažem da će sve ovo biti izuzetno teško i da Vučića očekuju dve veoma teške godine.

