VODITELJIMA SE PREVRNUO ŽELUDAC KAD SU ČULI! Lazanski došao kod Marića u emisiju, pa u programu uživo izdao ALARMANTNO UPOZORENJE! Prištinu civilizacijski usmeriti! VIDEO

Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski rekao je da je da bi se nastavio dijalog između Beograda i Prištine potrebno da se Priština civilizacijski usmeri.

- Ako mi očekujemo da će Francuska povući priznanje tzv. Kosova, to su iluzuje. Mi živimo od tiraža, staviš to na prvu stranu i eto. Iza Prištine stoje Sjedinjene Američke Države, ona ima podršku duboke države. Po dubini američkog aparati nisu izvršene nikakve promene, njima je (tzv.) Kosovo njihovo čedo, oni su to stvorili. Veliki pomak je sada to što se govori o Kosovu i Metohiji, mi smo ga ponovo vratili u žižu interesovanja, hajde sada da vidimo gde je rešenje.

Kosovski problem nije od juče i teško ga je rešiti za godinu ili dve, da bi se nastavio dijalog potrebno je da se Priština civilizacijski usmeri. Ja se bojim jedne druge stvari, da Vašington nije zainteresovan dok se ne desi neka kataklizma, dok ne padne krv! Posle svakog rata morate sesti i razgovarati, potpisati neki mir - smatra Lazanski.

Govoreći o situaciji u Iranu, Lazanski podseća da su Amerikanci prvi izašli iz nuklearnog sporazuma sa tom državom.

- Ko ima atomsku bombu niko ga ne dira, to su Iranci videli. Iran je prešao tu granicu od 300 kilograma koja je bila u sporazumu, ali pre svega Iranci kažu da su to učinili jer su Amerikanci izašli iz tog sporazuma. Amerikanci dave Irance svojim sankcijama, i šta je sada ostalo Teheranu? - upitao je Lazanski u jutarnjem programu Hepi TV.

