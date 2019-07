SINIŠA MALI: Đilas sve nervozniji kako se bliži izgradnja metroa

Mali u saopštenju navodi da je Đilas sposoban samo za jedno, a to je da zaduži Beograđane i "stavi pare u svoj džep".



"Da smo zatekli punu kasu u gradu, kakva je danas, prva linija metroa bi se već odavno gradila. Ipak, zbog bahatosti i nesposobnosti Dragana Đilasa, mi smo morali najpre da se bavimo vraćanjem njegovih skupih kredita i konsolidacijom finansija. Danas, kada smo napunili i gradsku i državnu kasu, i povratili ugled među stranim investitorima, imamo mogućnosti da započnemo ovaj projekat", ističe Mali, reagujući na saopštenje Stranke slobode i pravde o ceni beogradskog metroa.



Kada je reč o finansijama, Mali kaže da se Đilas u njih razume jedino kada se radi o njegovom džepu.

foto: Zorana Jevtić



"Naime, on priča o nekim svojim imaginarnim linijama metroa iz 2012. godine, za koje tvrdi da su koštale manje, ali ne zna da izračuna da laki metro, koji ide većim delom iznad zemlje, a koji je tada bio u planu, košta manje nego pravi metro, koji ide pod zemljom, a kakav ćemo mi graditi", ukazao je Mali.

On je istakao da se grade prve dve linije pravog metroa, koji ide ispod zemlje, i koji ima stanice u razmaku od jednog kilometra, a ne onako, kako ukazuje, besmisleno na svakih 400 metara, kako je tada bilo predviđeno.



"Razmak između Đilasovih stanica je za pet minuta mogao da se pređe pešice - toliko vremena treba na primer od Vukovog spomenika do Pravnog fakulteta, gde su tada bila predviđena stajališta. Na takvim razdaljinama su inače tramvajske stanice, a ne stanice metroa, I zato je to potpuno besmisleno. Da ne govorim o tome da tom putanjom Đilasovog imaginarnog metroa već idu tramvaji, I da je potpuno pogrešno da se te linije poklapaju", dodaje Mali.

On je naglasio da su ovakve greške su proizašle iz toga što nisu postojali dobri ulazni podaci, odnosno iz nerealnog predviđanja broja putnika.



"Mi smo uradili nekoliko studija, koje između ostalog podrazumevaju i brojenje putnika, i na osnovu toga je urađena prethodna studija opravdanosti", naveo je Mali i ukazao da zato metro koji ide ispod zemlje, košta više nego metro koji većim delom ide iznad zemlje, l koji liči na tramvaj.



Konstatujući da "tramvaji ipak koštaju malo manje", Mali je naveo da se nada da će Đilas "zadržati bar malo dostojanstva i da do početka izgradnje metroa neće više izvoditi netačne i smešne računice, pošto mu niko više ne veruje".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir