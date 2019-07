PODRŽALI POLITIKU ALEKSANDRA VUČIĆA: Veljini bivši odbornici u Gornjem Milanovcu prešli u SNS

Poslednji odbornici izabrani na listi Velimira Ilića u SO Gornji Milanovac pristupili su Srpskoj naprednoj stranci. Danas su to učinili Boško Milovanović, Milan Koljajić i Ljiljana Mitrović, ranije je to učinio Boško Radovanović. Odbornički klub SNS sada ima 27 odbornika od ukupno 49 koliko broji Skupština.

Srpskoj naprednoj stranci u Gornjem Milanovcu pristupilo je i kompletno povereništvo i članstvo “Bolje Srbije” Dragana Jovanovića na čelu sa poverenikom Desimirom Jovanovićem. Da podsetimo povereništvo je formirano nakon što je OO Nove Srbije na predsedničkim izborima podržao kandidaturu Aleksandra Vučića odbijajući naredbu Velje Ilića da se podrži Vuk Jeremić.

Desimir Jovanović je tada izjavio da podržavaju Aleksandra Vučića pošto im niko ne daje za pravo da gledaju lične interese već isključivo da rade u interesu građana. Danas su postali članovi SNS.

(Kurir.rs)

Kurir