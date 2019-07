OVO MOŽE SAMO U SRBIJI Miroslav Bogićević sahranio FARMAKOM, a i dalje se baškari se u svojoj luksuznoj palati od belog mermera! Radnici ostali na ulici bez posla i bez plata!

Koncern u okviru koga je poslovalo 13 firmi u stečaju je, radnici na ulici, neki su ostali i bez plata, ali to nije uticalo na vlasnika Miroslava Bogićevića - on i dalje uživa u luksuzu u svojoj vili

Biznismen Miroslav Bogićević sahranio je "Farmakom MB" - koncern je u stečaju, veliki broj radnika je ostao bez posla, a nekima od njih ostao je dužan na ime plata, ali se poslovni sunovrat, iako je to bilo očekivano, nije odrazio i na njega lično. On nastavak suđenja čeka u svojoj luksuznoj vili od belog mermera.

Bogićević, koji je uhapšen u novembru 2014, tereti se da je preko prijatelja i rođaka otvarao preduzeća koja su od Privredne banke uzimala kredite jer "Farmakom" nije mogao da dobije kredit zbog prezaduženosti, potom su novac prebacivali njemu, a on ih nikad nije vratio.

Zloupotrebe



On je optužen da je zloupotrebama oštetio Privrednu banku Beograd za iznos veći od 3,2 milijarde dinara. Bogićevićeva firma je i jedan od najvećih poreskih problema države, na ima poreza je državi dugovala milione.



Kada je prevara otkrivena, šema poslovanja koncerna "Farmakom MB", u okviru kojeg je poslovalo 13 firmi, urušila se kao kula od karata.

- Bogićevićeve firme su u stečaju, veliki broj ljudi, praktično stotine radnika, ostao je bez posla. Nekima od tih radnika duguje nekoliko poslednjih plata. Iako je njegovo poslovno carstvo propalo, a on završio na sudu, njegova privatna imovina se nije umanjila - tvrdi izvor Kurira iz Šapca i dodaje:

- Bogićević i dalje živi na visokoj nozi i vodi luksuzan život. Njegove ćerke lepo su obezbeđene, obe žive sa svojim porodicama u velikim kućama u Šapcu. U tim kućama je sve na dugme, opremljene su poslednjom tehnologijom.

Beli mermer



Bogićević živi u vili u Šapcu, a prema pisanju medija, kućerina od belog mermera nalazi se tik uz kuću njegove majke. I Bogićevićeva kuća i kuća njegove majke imaju mermerne fasade i luksuzno su opremljene.

- Sramota je da čovek koji je oštetio državu, banku, prevario radnike i ostavio ih na ulici ili bez plate danas živi kao da se ništa nije desilo. Da, on čeka nastavak suđenja, ali suđenje mu traje već pet godina. Za to vreme on vodi luksuzan život - ističe naš sagovornik.

Činjenice

- U okviru "Farmakoma MB" poslovalo je 13 firmi

- Bogićević je zloupotrebama oštetio Privrednu banku Beograd za iznos veći od 3,2 milijarde dinara

- "Farmakom MB" je u jednom trenutku zapošljavao oko 3.000 ljudi

- Oštetio je državu za milione dinara na ime poreza

- Postupak protiv Bogićevića traje pet godina

- Uhapšen je 2014. dok je svojim privatnim avionom pokušavao da pobegne iz zemlje

