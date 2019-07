INTERVJU NEDELJE VUČEVIĆ: Predložiću Vučića za novog predsednika SNS

Novi predsednik stranke biće i dosadašnji predsednik stranke. Ne postoji nijedan racionalni razlog da se to promeni. Biće mi veliko zadovoljstvo da predložim Aleksandra Vučića da bude kandidat za novi mandat predsednika SNS

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, kaže da tim koji pobeđuje ne zamenjuje svog kapitena i najboljeg igrača, te će on predložiti da dosadašnji šef stranke Aleksandar Vučić bude kandidat za novi mandat predsednika stranke.

Iako su ga mediji označili kao jednog od tri kandidata za novog šefa SNS, Vučević tvrdi da se neće kandidovati. U intervjuu za Kurir, Vučević govori i o učlanjenju premijerke Ane Brnabić u SNS, o Vučićevim kritikama na sednici GO, funkcionerima kojima su važnija luksuzna letovanja od potreba građana...

Aleksandar Vučić je rekao da nema sumnje da će sledeće godine neko drugi preuzeti SNS. Ko bi bio idealan Vučićev naslednik?

- Nema tu nikakve dileme. Niti mislim da treba neko da ga nasledi, niti vidim nekoga ko ima bar približno snage, autoriteta i mudrosti da vodi SNS. To je bio moj odgovor i pre više od godinu dana, i to je moj odgovor i danas - na pitanje koje ste vi, novinari, pretvorili u retoričko. Dakle, novi predsednik stranke će biti i dosadašnji predsednik stranke - Aleksandar Vučić, koji ima ogromno poverenje i članstva i svih organa stranke. To vam je kao u sportu. Tim koji pobeđuje ne zamenjuje kapitena i najboljeg igrača. A SNS ima najboljeg kapitena, koji je i najbolji igrač. I ne postoji nijedan racionalni razlog da ga zameni. Naš predsednik svojom energijom, snagom i znanjem ne pokreće samo stranku, već i državu. Imajući u vidu ogromnu podršku koju SNS uživa u narodu, njena snaga i politička organizovanost su temelji političke stabilnosti u zemlji. A Srbija ne sme da sklizne iz te stabilnosti. Dakle, Aleksandar Vučić će biti naš kandidat za predsednika stranke na sledećem kongresu SNS.

Da li ćete se vi kandidovati za mesto predsednika stranke? Mediji navode i da ste vi jedan od troje najozbiljnijih kandidata, uz Stefanovića i Brnabićevu, za sledećeg šefa SNS.

- Ne! Nije tajna koliko mi je važna stranka. Mnogo važnija od bilo koje funkcije. Jedino što očekujem jeste da i dalje imam priliku da radim za stranku, da pružim ono što najbolje znam u smislu rada na njenom organizacionom jačanju. Važno mi je da nastavimo da gradimo još bolji tim, da ga podmlađujemo, da radimo vredno, ali i pametno. I biće mi veliko zadovoljstvo da predložim Aleksandra Vučića da bude kandidat za novi mandat predsednika SNS.

Šta mislite o drugim kandidatima za mesto šefa stranke koji se pominju u medijima - Brnabićevoj i Stefanoviću? Kako bi se oni snašli u Vučićevoj fotelji?

- Mislim da dobro rade svoj posao, da se odlično snalaze u nimalo lakim okolnostima, jer su izloženi stalnim pritiscima i brutalnim napadima opozicije koji su bazirani na bezočnim lažima i ličnim uvredama.

Vučić je sa sednice GO pozvao funkcionere SNS da uđu u narodne cipele. Kako ste vi to doživeli? Da li su moć, uticaj i novac opili funkcionere SNS?

- Često sam u tim cipelama jer vreme kad nisam u kabinetu, i imam obaveze kao gradonačelnik Novog Sada, provodim na terenu, u mesnim odborima, s ljudima koji su nam i dali šansu da radimo za Srbiju. I oni su za mene vrlo vidljivi. Isto kao što je vrlo vidljivo kako svako od nas radi, i kao što su vidljivi i blinkeri, i skupe tašne i mašne, i luksuzna letovanja... SNS nije nikakva elitistička partija, već stranka naroda osiromašenog u pljačkaškoj privatizaciji i tajkunskom sistemu bivšeg režima. Mi smo stranka istog onog naroda kojem se danas neke kvazielite, zapravo lopovi i lažovi poput Trifunovića, Đilasa, Jeremića, Obradovića, podsmevaju i rugaju zbog nemaštine u koju su ih sami oterali. Taj isti narod glasa za SNS zato što pošteno radimo za Srbiju, zato što radimo da Srbija bude uspešnija, bogatija, poštovanija... Zato što radimo za svoju zemlju, a ne za svoje džepove. A nađe se neko slab na izazove, pa ga ponesu vlast, funkcija, privilegije. Takvima nije mesto u SNS. Kao ni onima koji su izgubili snagu i kondiciju. Kao ni onima koji imaju vremena za slikanje, ali ne i za razgovor sa građanima. Analiziramo rad svakog funkcionera da bismo došli do najboljeg tima za dalje, a još mnogo posla je pred nama.

Ko su ti koje je ponela vlast? Ko su ti koji su, kako kažete, izgubili snagu i kojima je važnije slikanje od razgovora s građanima?

- Između ostalih, to su oni koji nisu prvi kada treba obići mesne odbore i razgovarati sa građanima, ali su zato prvi kada se treba slikati pored predsednika. Prepoznaće se oni sami. Prepoznaće ih i narod. A prepoznaje ih i predsednik. U svakom slučaju, analiza rada svih funkcionera pokazaće kakvi su čiji rezultati.

Isto tako, Vučić je pozvao funkcionere da ne troše energiju na međusobne svađe i spletke. Za vas se govori da niste u dobrim odnosima s Igorom Mirovićem. Da li ste se našli prozvanim?

- Ne! A svašta se govori. Davno sam prestao na to da trošim vreme i energiju. Pokrajinska vlada, na čijem čelu je Igor Mirović, realizuje sa Gradom Novim Sadom na desetine kapitalnih projekata. Oko toga smo se ujedinili i uključili i republičke organe vlasti. Mi smo i partneri i kolege. Sad smo završili prvi deo Sentandrejskog bulevara, završavamo zgradu Radio-televizije Vojvodine, novi Naučno-tehnološki park, započinjemo radove u Kliničkom centru Vojvodine... Ne ostaje tu vremena za svađe i spletke. Time se, očigledno, bave neki drugi, oni dokoni.

Ana Brnabić najavljuje ulazak u SNS. Na koji način ona može da doprinese stranci?

- Premijerka je jedna snažna i energična osoba. Imao sam priliku da radim sa njom i da je dobro upoznam. Nije klasična političarka, ali perspektiva iz koje je ona posmatrala Srbiju, pre nego što nam se pridružila na poziv predsednika Vučića, umnogome je uticala na to da se kao prioriteti postave kreativna industrija, digitalne tehnologije, mladi kao nosioci promena... da se promene i vizija i vizura. Mislim da je dobar timski igrač, da joj je važnije da tim pobeđuje nego ko je asistirao ili dao gol. Njeno mesto i jeste u stranci koja je bila hrabra, kao i ona sama, da sprovodi najteže reforme koje decenijama nijedan političar nije smeo da uradi. Ana je više puta pokazala da ima petlju i drago mi je što je opravdala poverenje i nas, stranačkih vojnika, koji smo je prihvatili i podržali. Ona je odavno deo nas, samo je pitanje trenutka kada će to biti formalizovano. SNS je pokazao da se ne plaši da se menja, da uči, da daje šansu ljudima koji nisu članovi stranke, ali mogu da pomognu da Srbija napreduje.

Da li je SNS počeo sa pripremama za parlamentarne izbore?

- Mi smo uvek spremni za izbore. Ali uvek i ima nekih izbora. Nama su važni i izbori za savete mesnih zajednica jer je to prvi kontakt građana sa sistemom za koji glasaju i koji bi trebalo da bude u njihovoj funkciji, da im rešava probleme, obezbedi bolji standard, bolje uslove za život... Baš smo prošlog vikenda imali izbore za savete mesnih zajednica u Begeču i Subotici. U Begeču smo pobedili rezultatom 9:0, a borili smo se sami protiv svih i neviđeno prljave medijske kampanje, a u Subotici smo s partnerom SVM pobedili u 35 od 37 mesnih zajednica.

Mislite li da je došlo vreme da SNS konačno sam preuzme odgovornost za vođenje države jer rejtinzi govore da imate apsolutnu većinu?

- SNS i jeste najveća i najodgovornija državotvorna stranka. U percepciji građana je isto tako. Ne bih da prejudiciram šta je sve moguće posle sledećih izbora. O tome se razgovara i odlučuje na organima SNS, kad dođe vreme za to.

Da li ste vi sledeći premijer Vojvodine?

- Pa vi to otvarate još jednu kladionicu (smeh). O takvim stvarima se prvo pitaju građani, pa organi stranke. Sve u svoje vreme. Ne razmišljam o tome.

O monopolu u javnim nabavkama...

Zna se gde se dokazuju ti navodi Kako komentarišete to što je firma "Medikom" prošle godine pobedila na više od 50 odsto tendera za nabavku medicinskih aparata i opreme za zdravstvene ustanove u Vojvodini, čime praktično drži monopol u tom sektoru u Vojvodini? - Zaboravljate da sam ja advokat i da takve stvari nikada ne bih komentarisao. Zna se gde se dokazuju navodi koje ste iznosili u novinama. Ne želim da osporavam vaše pravo da negujete istraživački pristup novinarstvu, ali isto tako očekujem da ćete demantovati ukoliko se dokaže da niste bili u pravu.



Prvi dan Egzita sam

pratio iz Nikozije

Šta ste gledali na Egzitu? Koga biste vi doveli sledeće godine?

- Ove godine sam trećeg dana festivala stigao da se popnem na Tvrđavu, ali sam bio u toku cele pripreme i stalno na vezi s Dušanom Kovačevićem, direktorom Egzita. Početak festivala sam pratio iz Nikozije, gde sam boravio na poziv gradonačelnika kiparske prestonice, i dve najveće gradske opštine u Nikoziji - Strovolosa i Aglancije. Dogovorili se da sarađujemo i da damo podršku njihovoj kandidaturi za Omladinsku prestonicu Evrope 2023, i to je značajno u nastavku naše međugradske saradnje, ali i razvoja bilateralnih odnosa sa tom prijateljskom zemljom. Zahvaljujući Egzitu, koji traje već 19 godina, ali i titulama Omladinska prestonica Evrope 2019. i Evropska prestonica kulture 2021, Novom Sadu su otvorena vrata o kojima smo ranije mogli samo da sanjamo, stigli smo na liste gradova koje treba obavezno posetiti, što je preporuka najuticajnijih globalnih sajtova koji se bave turizmom. Pripremamo još mnoga iznenađenja. Ovaj Egzit je pobio sve rekorde i postalo je stvar prestiža pojaviti se na Tvrđavi, a posebno nastupati na jednom od najvećih svetskih festivala. U subotu veče sam slušao Van Gog, Toma Vokera i Gretu van Flit. Ne bih se ja mešao u izbor izvođača, jer su pokazali da za sve ukuse ima poneko.

