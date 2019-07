GLIŠIĆ: Predsednik Vučić ogolio do koske lažnu elitu

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić izjavio je danas da je predsednik Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za "Politiku" pod nazivom "Elita i plebs" ogolio lažnu elitu i razobličio sve one koji danas pokušavaju da sebe predstave kao političku alternativu.

"Predsednik Vučić je u autorskom tekstu ogolio do koske lažnu elitu i u potpunosti razobličio sve one koji danas pokušavaju da na razne načine sebe predstave kao političku alternativu odnosno kao ljude koji mogu više i bolje da urade u Srbiji, a imali smo prilike da vidimo to njihovo više i bolje", rekao je Glišić za TV Pink.

To su, kako je dodao, ljudi koji misle da svojim rođenjem, da time što se zovu Dragan Djilas, Boško Obradović ili Vuk Jeremić, treba da budu predodređeni za nešto.

"Radi se o bahatim ljudima koji prave rezultate samo u lopovluku, u kriminalu, u svemu onome što jesu posledice i nasleđe koje imamo, a iz kojih pokušavamo da se danas izvučemo", rekao je Glišić.

Vučićev tekst u "Politici" izazvao je brojne komentare u javnosti i na društvenim mrežama, a među političkim protivnicima predsednika i Srpske napredne stranke uglavnom je izazvao negativne reakcije.

Pored ostalog, akademik Dušan Teodorović pokrenuo je inicijativu o potpisivanju peticije protiv govora mržnje predsednika Vučića, kako akademik Teodorović vidi taj tekst u "Politici" o odnosu samoproklamovane elite prema državi i "plebsu".

Premijerka Ana Brnabić je ocenila da će biti zanimljivo ispratiti koliko ljudi će potpisati peticiju kojom se poziva na zabranu slobode govora i mišljenja.

"To će biti još jedan odličan pokazatelj demokratskog potencijala onih koji sami sebe zovu "inteligencijom" i "elitom" ", napisala je Brnabić na Tviteru.

(Kurir.rs/Tanjug)

