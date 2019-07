MAKRON DANAS STIŽE U SRBIJU: Ovo su detalji posete francuskog predsednika, svečani doček ispred Palate Srbija, šetnja Kalemegdanom, polaganje cveća na grob srpske heroine

"Imaću čast da sutra poželim dobrodošlicu @emmanuelmacron. Posle bezmalo dve decenije, prvi predsednik Francuske u poseti Srbiji, i to u godini u kojoj obeležavamo 180-godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. Dolazi u Beograd, u jedan od samo pet gradova van Francuske ovenčanih ordenom Legije časti, koji je srpska prestonica zaslužila „za žrtve, hrabrost i veličanstven otpor u Velikom ratu“, u Beograd koji je jedinstven po Spomeniku zahvalnosti Francuskoj, i u Srbiju, čija je borba za slobodu bila inspiracija jednom Viktoru Igou. Poseta predstavlja i potvrdu da su Srbija i Francuska na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje, kakve zaslužuju njihovo postojano prijateljstvo i proklamovano strateško partnerstvo."

