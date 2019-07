VESIĆ O MAKRONOVOJ POSETI: Predsednik Vučić obnavlja stara prijateljstva

Predsednik Aleksandar Vučić obnavlja stara politička prijateljstva, pre svega sa Francuskom, ali i sa drugim zemljama u svetu iz kojih onda dolaze investicije u Srbiju, ukazao je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Povodom posete francuskog predsednika Emanula Makrona, Vesić je na ukazao na to da Makron dolazi u posetu Srbiji, a ne regionu.

"To je namenska poseta saveznika svom savezniku. Naš stari saveznik Francuska, zahvaljujući Vučiću koji je obnovio to prijateljstvo, dolazi u posetu svom savezniku, Srbiji, i to je velika stvar", poručio je Vesić i naglasio da politika koju vodi Vučić stvara prijatelje i u regionu i u svetu.

Vesić kaže da će jedna od tema tokom posete delegacije Francuske Srbiji koju Makronom svakako biti projekat Beogradskog metroa.

"Siguran sam da će Francuzi naći svoj deo u izgradnji Beogradskog metroa. Za nas je to veliki projekat, najvažniji nacionalni projekat. Zato će iza tog projekta stati Vlada, on treba da zaposli celu građevinsku industtiju Srbije i pomogne da se podigne nivo BDP-a", rekao je Vesić.

Naveo je da je Vučić angažovan da Vlada pomogne Beogradu da taj projekta iznese.

"U narednih deset godina moramo da rešimo taj problem kako bi grad mogao sobraćajno da funkcioniše", kaže Vesić.

Naveo je da će danas biti potpisano više od 25 sporazuma između Srbije i Francuske, te da se neki od njih odnose na Beograd.

"Pored izjave o namerama za zigradnju metro, mi ćemo potpisati sporazum o saradnji između francuske kompanije Veolija i Beogradskog vodovoda", rekao je Vesić i dodao da je Grad Beograd u procesu izgradnje kanalizione mreže i treba izgraditi pet fabrika za preradu otpadnih voda.

"Nama su potrebne tako velike kompanije koje bi pomogle daljem razvoju Vodovoda", kaže Vesić.

Podsetio je da su dve velike francuske investicije u Beogradu - Vansi, kao koncesionar aerodroma "Nikola Tesla" i deponija u Vinči, za koju će kaže Vesić, do kraja septembra biti izdata građevinska dozvola.

Vrednost samo ta dva projekta je, navodi Vesić, 1,8 milijardi evra, a Francuska je, dodaje, ubedljivo najzastupljenija u poslednjih nekoliko godina kada su u pitanju veliki projekti u Boegradu.

"U Srbiji posluje 392 kompanije sa većinskim francuskim kapitalom, a od početka godine osnovano je 33 nove kompanije, što je veliki skok. Francuska je jedna od vodećih zemalja kad su u pitanja ulaganja u Srbiji", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir