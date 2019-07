AUTORSKIM TEKSTOM O ELITI REKAO ISTINU, VUČIĆ: Po reakcijama vidim da sam pogodio tačno u centar mete

Intelektualci i svi u zemlji treba da pomognu napredak države, a ne da u tome odmažu, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje kako vidi to što se neki, i dok je u poseti Srbiji jedan od evropskih najznačajnijih lidera, poput francskog predsednika Emanuela Makrona, bave njegovim tekstom u Politici.

Vučić je ponovio da je tim tekstom objavljenim prošle nedelje rekao istinu, kao i da reakcije koje su usledile govore da je pogodio "tačno u centar mete" i to na pristojan i civilizovan način, samo citirajući ono što politički protivnici govore o njegovim pristalicama.

Vučić je naveo da je ponosan na taj tekst, koji je, kaže, u poslednjih 20 godina najčitaniji autorski tekst.

"Drago mi je što je izazvao toliku pažnju, zato što je pokazao da najveći deo ljudi u Srbiji to boli, koliko su se loše osećali zbog toga što su se 30 godina tako odnosili prema njima, a i koliko je pogodilo manjinu koja se sama prepoznala, koju ja nisam obeležio i nisam govorio o njima 'ad hominem'", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon susreta koji je, zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, imao sa mladima iz regiona.

Na pitanje novinara da li je zabrinut zbog "harange i hajke", predsednik je naveo da nije ni nezadovoljan, ni zabrinut, već, naprovtiv, srećan i zadovoljan.

"To je neka vrsta mog političkog uspeha i to postaje neka vrsta mog političkog nasleđa za partiju koju vodim - da to uvek budu stranka naroda. Da nikada ne postanu ono što su postale neke druge stranke", podvukao je on.

Vučić je preneo i da je mladiću sa kojim je danas razgovorao, a koji ga je podsetio na njega kada je imao 26-27 godina, rekao da treba da ima samo više razumevanja za one koji drugačije misle i da će velike stvari napraviti u životu.

"Sasvim sigurno je da i ja grešm, da sam napravio desetine greška, a ne jednu ili pet, ali je vaznzo da ne nipodaštavate druge ljude, da razumete zašto nešto govore. A, ja jedino ne mogu da poštujem one koji preziru svoj narod i imaju samo potrebu da bace kamen na onoga ko već kamen gura", primetio je predsednik Srbije.

On je istakao i da je posao intelektualaca i svih u zemlji da pomognu napredak države, a ne da u tome odmažu.

