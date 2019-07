STEFANOVIĆ OŠTAR: Skandalozno je da ljudi poput Đilasa, Jeremića, Tadića, Đelića govore o pravdi! Oni su učestvovali u UNIŠTAVANJU srpske ekonomije

Član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović izjavio je danas da je skandalozno da ljudi poput Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, Božidara Đelića i ostalih koji su učestvovali u uništavanju srpske ekonomije i zbog kojih je više od pola miliona ljudi ostalo bez posla samo u periodu od 2008. do 2012. godine, danas govore o bilo čemu što ima veze sa pravdom.

"Jedina istorijska pravda bila bi da se ti ljudi nikada nisu pojavili na političkoj sceni Srbije i da nisu ni u bili u prilici da unište kompanije i preduzeća, rasprodaju imovine, stvore ogromne dugove i učine da ljudi u Srbiji imaju najbednija primanja u čitavoj Evropi. Pravda je koncept koji Dragan Đilas i njegovi saradnici nikada neće razumeti", rekao je Stefanović u saopštenju dostavljenom medijima.

Prema njegovim rečima, pravda kakvu oni zamišljaju bila bi da mogu ponovo da uzimaju ponude za 650 miliona skuplje, poput one, navodi, za rekonstrukciju Bulevara kralja Aleksandra, na račun građana.

"Pravda bi po njima bila i da mogu ponovo da zbrinjavaju svoje kadrove, poput Aleksandra Stamenkovića, kojeg su slali iz opštine Novi Beograd u "Gradsku čistoću", pa u "Adu Ciganliju", i koji je svaki put kad bi napravio milionsku štetu javnim preduzećima ili gurnuo pare u svoje i njihove džepove prosto prelazio u drugo da napravi novu štetu", rekao je Stefanović.

Pravda je, po njima, dodaje Stefanović, i da na kraju taj pobegne u Ameriku i da ga u Srbiji više nikada ne vide.

"Takva je bila pravda za vreme vlasti Dragana Đilasa, kada smo imali čak i izmišljene pazl gradove i replike Terazija, koje su plaćane basnoslovno novcem građana Srbije", navodi Stefanović.

Dobro je poznato i kako su birali sudije i tužioce, kaže Stefanović, i tražili čak i od svojih opštinskih odbora da se izjasne koji tužilac i koji sudija je u njihovim opštinama politički podoban i koji će "suditi onako kako Đilas, Jeremić i ostali traže".

"I današnja hajka i pritisak koji Đilas vrši na državne organe, odlično pokazuju kako bi to on upravljao Srbijom. Tu se ne bi pitali ni tužioci, ni sudovi. U takvoj Srbiji bi se pitao Đilas, njegova politička klika i njegovi tajkuni, poput Miroslava Miškovića, koji su se u vreme njegove vlasti svi enormno bogatili, dok je naš narod istovremeno postajao sve siromašniji. Da se Đilas pita, vratio bi Miškovića na tron, zajedno bi vladali Srbijom i oni bi odlučivali i šta je to pravda i šta je pravično", kaže Stefanović.

Navodi da u tom slučaju nikada ne bi ni morali da kažu odakle im milioni i zašto je Đilas, kako kaže, lagao da je došao bogat iz Češke, kako je postao milijarder u Srbiji, ali i da objasne zašto nikada nisu otvorili nijednu fabriku u Beogradu, zašto su prebijali ljude na ulicama samo zato što su mislili drugačije i zašto su represivnim aparatom ubili Ranka Panića.

"Nikada ih nije ni interesovalo da o tome polože računa građanima, niti su se izvinili za sve što su učinili, i toliko o toj njihovoj demokratiji, slobodi i pravdi i kako bi one ponovo izgledale kada bi Đilas upravljao Srbijom", naveo je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

