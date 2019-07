SRPSKI I MAĐARSKI PREDSEDNIK OTKRILI SPOMENIK SIBINJANINU Ader: Janko je bio heroj Vučić: Ovaj spomenik će biti dokaz večnog prijateljstva srpskog i mađarskog naroda (FOTO)

Predsednici Srbije i Mađarske, Aleksandar Vučić i Janoš Ader, otkrili su danas spomenik Janošu Hunjadiju, u srpskom narodu poznatom kao Janko Sibinjanin, na Keju oslobođenja u Zemunu.

"Krst i zvono, požrtvovanost i poštovanje. Nad statuom vidimo dva simbola. Krst je simbol žrtve Janoša Hunjadija za odbranu Evrope, a zvono za pobedu izvojevanu pod njegovim vodjstvom. Janko Sibinjanin je ceo svoj život posvetio zemlji i odbrani zemlje od Turaka. Njegova najveća želja je bila da oslobodi srpski narod i protera Turke sa ovih prostora", poručio je Ader dodajući da je bio heroj.

Mađarski predsednik je rekao da se Hunjadi, nakon što je u mladosti bio paž na dvoru srpskog despota Stefana Lazarevića, vodio mnogo pohoda protiv Turaka na teritoriji Srbije i da je svuda video "pustošenje, plač i patnju".

"Zato mu najveća želja nije mogla biti ništa drugo do proterivanje Turaka iz Evrope i oslobađanje Srbije i balkanskog prostora", naveo je Ader.

Predsednik Vučić pozdravio je sve prisutne i poručio da mu je čast što je ovde.

"Ovog mađarskog velikaša danas svi doživljavaju kao svog, Mađari, Rumuni, Vlasi, Srbij, zato i ima danas ovoliko imena. U pravu su svi, svako ime je tačno, jer je Janoš sebe dao ovim prostorima i našoj zajedničkoj istoriji. Ne postoji neko ko se sa takvim žarom borio na ovim prostorima", rekao je Vučić.

"Ono što je za nas danas važno, to je da imamo narode koji se poštuju, sarađuju i rade zajedno. Ja sam danas ponosan što danas vidim i srpsku i mađarsku zastavu i ponosan sam na sve ono što smo uradili u prethodnom periodu. Uspeli smo da dođemo do toga da naši odnosi budu najbolji u našoj istoriji, da sarađujemo, poštujemo i brinemo jedni o drugima. Mi ne vidimo probleme već načine za bolju i dublju saradnju. Danas nam je Mađarska peti partner u ekonomskoj saradnji, ove dve zemlje žive taj san Sibinjanin Janka za koji se borio, a to je da imamo zajedničku politiku i da se borimo za zajedničke interese", rekao je predsednik.

Ovaj spomenik će biti dokaz večnog prijateljstva srpskog i mađarskog naroda, dodao je Vučić.

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran đorđević, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, starešina Hrama Svetog Save vladika Stefan, kao i veliki broj građana.

Vojskovođa Janoš Hunjadi (1387-1456), u Srbiji poznatiji kao Sibinjanin Janko, dobio je spomenik u Zemunu na dan obeležavanja godišnjice bitke za Nandorfehervar, što je mađarski naziv za Beograd, protiv Otomanskog carstva 1456. godine.

Autor spomenika je umetnik iz Budimpešte Ištvan Madaraši, koji je novinarima rekao da je tim delom "ostvaren san" da se konačno obeleži bitka koja je bila značajna za celu Evropu, jer je zaustavila prodor Turske u Evropu.

Statua Sibinjanina visoka je 2,3 metra, a izlivena je od bakra.

