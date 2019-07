PRIŠTINSKI ANALITIČAR PROCENJUJE: Dijalog će nastaviti Vučič i Tači u Briselu ili Vašingtonu, bez Haradinaja za vratom

PRIŠTINA - Savetnik bivše predsednice Kosova Atifete Jahjage Ramuš Tahiri izjavio je danas da su nakon ostavke Ramuša Haradinaja izbori jedina opcija od tri zakonski moguće i smatra da njihovo raspisivanje neće uticati na dijalog Beograda i Prištine.

"Dijalog će biti nastavljen na nivou predsednika koji sad imaju slobodnije ruke nego pre - barem Hašim Tači, jer za vratom neće imati Ramuša Haradinaja", smatra Tahiri.

Ilustracija foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević

On u izjavi za Tanjug navodi da očekuje da bi do kraja decembra, imajući u vidu da predsednik SAD Donald Tramp u februaru počinje kampanju, trebalo da se postigne sporazum, barem okvirni, o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine kako bi Vučić i Tači išli u Vašington.

"Ne očekujem da će nešto novo iskrsnuti, a da ne znamo, i zato sam optimista. Bez obzira šta se dešava sa Haradinajem, Kosovo i Srbija će nastaviti đialog ili u Briselu ili u Vaštngtonu i postići barem okvirni dogovor", kazao je Tahiri.

On kaže da poziv Ramušu Hardinaju u svojstvu osumljičenog u Hag u Prištini ne vide kao bezazlen i ocenjuje da od onoga što se tamo desizavisi i Haradinajeva kandidatura na izborima.

"Oslobođen je dva puta zbog nedostatka dokaza, sad je pozvan treći put, on ima komandnu odgovornost za određenu teritoriju, videćemo šta će biti i koliko će sve trajati", rekao je Tahiri i dodao da ipak neko kada ode u Hag kao osumnjičeni ne može da se vrati za dan ili dva.

Ilustracija foto: EPA

Bez obzira koliko je ostavka moralan čin ona je iznuđena odlukom suda, rekao je Tahiri i dodao da Haradinaj u Hag ne ide kao premijer, već kao privatno lice ili bivši komandan OVK za Dukađini.

On je naveo da pored toga što svi na Balkanu misle da sud politički deluje, on ipak ima svoju ulogu i osnovan je za zločine i veruje da će istrajati do kraja.

"Verovatno će biti desetak slučajeva, ako svaki ima po 10 osumnjičenih, njihov broj na Kosovu će biti dosta veliki i porecesi će trajati godinama", kazao je Tahiri koji je i bivši direktor za Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova.

On upućuje i na mogućnosti koje na političkoj sceni u Prištini otvara Haradinajeva ostavka, gde izbore vidi kao izvesno rešenje i očekuje da će oni biti raspisani 22. ili 29. septembra Zakon ne ostavlja mnogo mogućnosti, jer predviđa da oni moraju biti raspisani najranije 30 dana od prihvatanja ostavke predsednika vlade, a najkasnije 45, ali podseća da postoji teoretska mogućnost i da se razgovara o tehničkoj vladi.

Ilustracija foto: Aleksandar Jovanović

"Ako strane ambasade koje su na Kosovu uticajne kao u svakoj balkanskoj zemlji u tranziciji kažu dajte tehničku ili širu vladu u koju bi ušla i opozicija i odredite, šest ili 12 meseci ,biće tako", kazao je Tahiri.

Tahiri je rekao da i pozicija Srpske liste u slučaju raspisivanja izbora još nije poznata jer se Beorad nije izjasnio, a ne zna se ni kako će se srpski političi lideri pozicionirati.

"Na Kosovu žele da izbegnu situaciju da Srpska lista bude ključna ili da predsednik Vučić odlučujuje i da bude kao što je nekad rekao - bolje Haradinaj neko Kurti", smatra Tahiri.

(Kurir.rs/Tanjug)

