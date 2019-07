PRPA, BATO! HARADINAJ SHVATIO DA JE SADA GUSTO: Spremio 11 MILIONA EVRA za odbranu i uzeo najboljeg irskog advokata!

Ratni zločinac Ramuš Haradinaj, koji je u petak podneo ostavku na mesto "kosovskog premijera", već je spremio 11 miliona evra za odbranu pred Sudom za OVK u Hagu, gde bi danas trebalo da bude saslušan u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine nad Srbima na Kosovu!

Prištinski mediji tvrde da Haradinaj planira da angažuje irskog advokata Majkla O'Rajlija da negira zločine OVK. O'Rajli ga je branio i pred Haškim tribunalom. Za isti angažman u prethodnom suđenju u Hagu O'Rajli je tražio pet miliona, a naplatio duplo više.

Irski advokat, inače, trenutno je i Haradinajev savetnik, a svojevremeno je napisao i knjigu pod nazivom "Hag Ramuša Haradinaja". Kad je reč o honoraru, njegovu visinu potvrdio je sam O'Rajli u tekstu za irski portal "Iriš tajms", koji je objavljen 2015. godine.

- Optužnica je podignuta u martu 2005. Haradinaj je odmah podneo ostavku i dobrovoljno otputovao u Hag. Dan kasnije sam ga posetio u holandskom zatvoru, gde me je zamolio da preuzmem njegovu odbranu. Rekao sam mu da bi to moglo da košta pet miliona evra. Da se obezbedi tim odbrane. U stvari, trebalo je 11 miliona evra, a sve je to doniralo stanovništvo Kosova, napisao je između ostalog O'Rajli.

Sam Ramuš Haradinaj, koji je juče otputovao u Hag sa prištinskog aerodroma, rekao je da na današnje saslušanje ide "uzdignutog čela i bez uznemirenja".

- Danas kao Ramuš Haradinaj, državljanin Republike Kosovo, odgovaram na poziv za ispitivanje od strane Specijalnog suda. U celosti za pravo Kosova, nepokolebljiv u mojim životnim odlukama, neuznemiren i visoko uzdignutog čela - napisao je Haradinaj na društvenim mrežama.

Komentarišući ove navode, general u penziji Božidar Delić kaže da svaki advokat košta, pogotovo ako treba da brani nekoga poput Haradinaja.

- Naravno, uvek se zna koji će advokat biti angažovan i to mora da košta. No, Haradinaju pare nisu problem, dolaze mu sa raznih strana. Imam samo dilemu da li ovo predstavlja poruku Haradinaju da sam ode sa javne scene ili je ovo pokušaj sponzora da ga potpuno rehabilituju od svake krivice. U svakom slučaju, nije dobro što svaki put kad je Ramuš na sudu, neko plati glavom. Ne znam ni da li se pojavio neki novi svedok, pošto su prethodni mrtvi - podvlači Delić.

Milovan Drecun, predsednik Odbora za KiM, na drugoj strani ocenjuje da je Haradinajeva ostavka stara igra koja mu je donela rezultat u dva navrata kad mu je suđeno u Haškom tribunalu.

- Tada je oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza, postao je nacionalni junak i uspeo da se izdigne iz miljea lokalnog kriminalca, teroriste i zločinca kao političar broj jedan među Albancima na Kosovu. Sada pokušava na isti način još više da pridobije glasačko telo za naredne izbore. Ipak, situacija je sada drugačija i on će, ako bude podignuta optužnica, morati da bude procesuiran bar po komandnoj odgovornosti - zaključuje Drecun.

