SERGEJ TRIFUNOVIĆ RASPIŠTOLJIO SE U DUBROVNIKU PA PREPLANUO SA LETOVANJA PLJUJE PO SRBIJI: Optužio Vučića za ubistvo Ivanovića! I to pred Hrvatima! Najavio i kandidaturu za predsednika!

Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović letuje po Hrvatskoj, odakle je optužio državni vrh Srbije sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu za ubistvo lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića.

- To je odradio Vučićev klan srpske mafije sa severa Kosova. To malo ljudi zna, ali Srbi sa severa Kosova nemaju problem s Albancima, nego sa srpskom mafijom - kazao je Trifunović u intervjuu za Dubrovački dnevnik, uprkos torturi koju Priština svakodnevno sprovodi nad srpskim narodom, od uvođenja taksa do hapšenja, premlaćivanja i uništavanja imovine, čak i nadgrobnih spomenika.

foto: dubrovackidnevnik.rtl.hr/Nikša Klečak

Kandidat za predsednika



Trifunović je, između ostalog, kazao i da se u PSG spremaju za izbore i da će pokret biti preregistrovan u stranku. A ovaj glumac nije isključio ni mogućnost da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima.



- Prvenstveno imam ambicije da počistim ovo smeće. Ako to zahteva da se kandidujem za predsednika, onda hoću. Žrtvovaću svoj divni život zbog toga - kazao je Trifunović za dubrovackidnevnik.rtl.hr

1 / 5 Foto: dubrovackidnevnik.rtl.hr/Nikša Klečak



Upravo je izlazak na izbore jedna u nizu tački sporenja u opoziciji. Dok se Savez za Srbiju sa Draganom Đilasom na čelu zalaže za bojkot izbora, Trifunović je protiv te ideje.



Tezu o navodnoj srpskoj mafiji na severu Kosova, ukazuje politikolog Jelena Vukoičić, plasirali su upravo albanski političari, naročito posle ubistva Ivanovića, kako bi pokušali da opravdaju svoju eventualnu odgovornost i buduće agresivne akcije na severu Kosova.

foto: Beta/Saša Đorđević, Zorana Jevtić

Marginalac



- Skandalozno je i jezivo što je Trifunović prihvatio apsurdnu tezu Ramuša Haradinaja, Kadrija Veseljija i Hašima Tačija u cilju dobijanja nezavisnosti KiM i stvaranja "velike Albanije". Trifunović je pokazao je da je njihov podanik koji se iz "lijepe njihove" uključio u kampanju protiv predsednika Vučića, jer se on istinski bori za interese srpskog naroda na Kosovu. On je tragična karikatura srpske političke scene, koja će platiti cenu na sledećim izborima - kaže Vukoičićeva komentarišući i Trifunovićevu nameru da uđe u trku za šefa države:



- Ne bi bilo prvi put da marginalizovani likovi budu kandidati na predsedničkim izborima, ali se u tim slučajevima uvek potvrđuje pravilo da posle objavljivanja rezultata nestanu s političke scene. Trifunović nema nikakve šanse.

B. Bojić/ dubovački dnevnik/ Foto:Dado Đilas/Nikša Klečak



Opleo

Protesti loše vođeni

Trifunović je optužio kolege iz opozicije za propast protesta, iza kojih stoje lideri SZS Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović. Nepoznato mu je, kako je naveo, da li će protesti uopšte biti nastavljeni:

- Ne znam, zaista. Jako su loše vođeni. Bio sam tu da pomognem i pomogao sam, napravio sam sve što sam mogao, ali dalje ne znam. Jako je loše vođeno, mislim da je rasulo ljude po ulicama bez veze, istrošilo njihovu snagu, neusmereno vodilo njihovu energiju i ništa se posebno nije napravilo, iako jeste malo uzdrmalo situaciju.

Sergejeva politika

Postignuća predsedničkog kandidata

- predlaže da albanski jezik postane zvaničan i da se uči u školama

- ne zna program PSG pod kojim uslovima bi izašao na izbore

- vređao nacionalne manjine

- psuje i vređa žene





Biljana Srbljanović

Trifunovića angažovao DB

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović je, konstatujući da članovi opozicije praktično ne umeju da koriste društvene mreže, isprozivala pojedine lidere da rade za službu, a među njima i Trifunovića. foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić - To kako sami sebe brukaju, kako se prikazuju, kako ne vladaju medijem koji im je jedini neograničeno dostupan, kako se ponižavaju i kako sami sebi rade ono za šta je DB nekada morao da ucenama i dijagnozama angažuje pojedince, lažne kandidate - od Šećeroskog, Šešelja, Arkana, preko Jezde, Kapetana Dragana, do Belog i Sergeja - a to je da kompromituju samu ideju opozicionog angažmana, to dosad nismo baš imali prilike da sretnemo - navela je ona.

Kurir