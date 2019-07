GOVOR MRŽNJE I PRETNJA DECI SLIKA I PRILIKA ĐILASA, JEREMIĆA I OBRADOVIĆA: Nemanja Manjak osudio pretnje Vučićevoj porodici

Član Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu Nemanja Manjak ocenio je danas da su monstruozne pretnje upućene deci predsednika Srbije Aleksandra Vučića za svaku osudu.



"Govor mržnje i pretnja deci su slika i prilika Đilasa, Jeremića, Obradovića, Tadića i ostalih nasilnika i siledžija iz SzS-a i njihove destruktivne politike.

Jasno ne sada svima da sredstva do svog cilja neće birati, a Đilasov cilj je da se vrati na vlast kako bi se enormno bogatio na grbadži građana, pa makar to značilo da pretnje upućuje i deci predsednika Srbije", kazao je on.

