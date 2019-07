ĐURIĆ: Iako se Haradinaj vratio iz Haga, TERORISTI OVK ĆE kad-tad ODGOVARATI ZA ZLOČINE, za godinu, dve, pet ili deset, i to zahvaljujući politici koju vodi Srbija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj saslušavan u Hagu samo da bi se navodno pokazalo da se u Specijalnom sudu za OVK vode neki postupci.

On je rekao da Srbi nemaju čemu da se vesele kada je reč o slučaju odlaska Haradinaja u Hag, s obzirom na to da se on vratio za manje od nedelju dana.

- Sećate se da smo pre nekoliko dana govorili o krokodilskim suzama Haradinaja. Nije prošlo ni nedelju dana od odlaska u Hag, a kao i prethodna dva-tri puta se stvar proigrala da bi se tobože pokazalo da ima nekih postupaka. To je sud lažne republike Kosovo koji je samo geografski izmešten u Holandiju, kaže Đurić.

Ukazujući da ratni zločin ne zastareva, on je istakao da će teroristi OVK kad-tad odgovarati - za godinu, dve, pet ili deset.

Đurić je naveo da se Haradinaj i ostali teroristi nalaze na međunarodnim poternicama zahvaljujući državi Srbiji, iako u Srbiji postoje ljudi koji su, kako je rekao, drveni advokati Ramuša Haradinaja.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Kada je reč o nastavku dijaloga Beorada i Prištine, Đurić je rekao da će se sa Albancima razgovarati kad ukinu takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

- Više od tri četvrtine država EU je priznalo jednostranu nezavisnost. Čak i njeni predstavnici govore da se ukinu takse. Mislim da se odgovorno držanje Beograda veoma vidi, istakao je direktor Kancelarije za KiM.

Napomenuo je da su Srbi dobili mudar savet da se drže po strani sad kada je, kaže, došlo do vrhunca sukoba Albanaca.

- Neka se oni glože, a mi ćemo da se fokusiramo na ono što je nama bitno. Trenutno su u toku projekti za bolji život Srba. Ako pođarimo tu albansku mržnju, možemo da nanesemo sebi štetu, smatra Đurić.

Govoreći o daljem povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova, direktor Kancelarije za KiM rekao je da su u Prištini mnogo nervozni zbog diplomatskih aktivnosti Srbije.

- Da oni ne lobiraju i ne plaćaju da Pacoli kupuje nezavisnost, mi se ne bismo bavili otpriznavanjem. Postoji devet velikih međunarodnih organizacija gde je članstvo sprečeno. Srbija štiti svoj suverenitet širom svih meridijana. Jasno je da ne možete da tražite članstvo u Unesku a da palite srpske svetinje, istakao je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

