BRAVO, DAČIĆU! MINISTAR DONOSI DOBRE VESTI ZA SRBIJU: Do Nove godine šest država povlači priznanje Kosova!

Odlične vesti za Srbiju donosi šef srpske diplomatije Ivica Dačić: priznanje nezavisnog Kosova povlači još jedna država, i to će zvanično biti 14. zemlja koja je za vreme njegovog mandata promenila stav kad je reč o južnoj srpskoj pokrajini. Ovaj pozitivan trend će da se nastavi, a Dačić otkriva za Kurir da će do Nove godine najmanje još šest država da povuče svoju odluku o priznanju!

foto: Beta/Saša Matić



Iziskuje trud

- Lista zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova se topi i topiće se još. To su te klimatske promene o kojima svi pričaju - rekao je u šali i dodao:

- Za dan-dva nadam se da ću moći da saopštim i 14. zemlju koja je povukla priznanje, ali ne mogu da kažem o kojoj državi je reč zbog Prištine. Priština sada ne zna koga da zove, a čim nota stigne u ministarstvo, objaviću ime te zemlje i to će biti vrlo brzo - kaže Dačić.

foto: Beta/Loey Felipe



Tako će do kraja godine manje od polovine članova Ujedinjenih nacija priznavati Kosovo kao nezavisnu državu, što će onemogućiti da Priština uđe u organizacije poput Interpola i Uneska.

- Do kraja godine će biti još najmanje šest država koje će povući priznanje. To je važno zato što oni kažu da je sve gotovo, da ih je priznalo 116 zemalja. E, važno je da mi pokažemo da nije gotovo i da moraju da pregovaraju sa Srbijom. Da bi se postigli rezultati, mora se biti posvećen u negovanju dobrih odnosa s tim zemljama. Godinama tamo niko od naših nije bio. Zato sve više moraju da se prave bolji odnosi. Ali morate se tome posvetiti - kaže Dačić za Kurir.

foto: Marina Lopičić



Bolje okolnosti

Diplomata Zoran Milivojević ovo ocenjuje kao dobar trend.

- Pokazuje se da projekat nezavisnog Kosova nije uspeo i da mnoge zemlje preispituju svoj stav. Politika Srbije i njeni argumenti imaju težinu, a mnoga priznanja su bila iznuđena. Sada su se promenile međunarodne okolnosti za Srbiju i svima je jasno da Srbija nema nameru da odustane od odbrane KiM kao svog sastavnog dela. U tome će koristiti sva dozvoljena diplomatska sredstva bez obzira na pritiske - kaže Milivojević za Kurir.



14 zemalja povuklo, sedam priznalo Pozitivan trend Od jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. republike Kosovo (2008. godine) do 2012. godine, 84 zemlje priznale su Kosovo, a od 2014. godine, kada je Ivica Dačić postao ministar spoljnih poslova, 13 država povuklo je priznanje, a sedam je priznalo Kosovo.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

