ŠOK U JUTARNJEM PROGRAMU! ŠEŠELJ DRHTAVIM GLASOM SPOMENUO VUČIĆEVU MILICU I UMALO ZAPLAKAO: Gledam je kao svoju ćerku, puko bih sada od MUKE! Vučićevom Danilu poručio SAMO JEDNO (VIDEO)

Lider radikala Vojislav Šešelj jutros je u jutarnjem programu izrazio svoju zabrinutost zbog pretnji i napada koji su upućeni porodici predsednika Vučića.

Šešelj je istakao da on smatra da je reč o metodama specijalnog psihološkog rata.



"Da to nije sada objavljeno u ovom kontekstu, napada na ćerku i sina pa mogao bi čovek da kaže neslana šala, i za mene su objavljivali da sam umro, pa me to nije doticalo, ali ovo sada ima drugačiji kontekst. Vučića gađaju tamo gde je najosetljiviji", rekao je Šešelj.

"Ja nažalost nemam ženske dece i Milicu gledam kao da je moja ćerka. Sada zaista osećam mržnju, puko bih sada od muke. Da je muškarac u pitanju čini mi se da bi išao sa njim da se obraćunam", dodao je lider radikala drhtavim glasom, umalo ne zaplakavši u studiju.

foto: Printscreen/TV Pink

On je dodao da je to što rade sedamnaestogodišnjoj Milici nešto neverovatno.

"Imao sam ja do sada silne sukobe, psovke, verujte mi nisam štedeo protivnike, a još manje oni mene ali nikada mi nije palo na pamet da nečije dete napadnem na takav najbrutalniji i najvulgarniji način", rekao je on.

Šešelj je istakao da je Milica još devojčica od koje se ovakve pretnje i napadi nisu mogli sakriti.

"Ona je veoma pametna, osetljiva devojka, predana nauci i talentovana, ima izgrađen pogled na sve koji je izrazito humanistički za svoje godine i sada da joj se desi takav jedan udarac", sa nevericom govori lider radikala.

foto: Printscreen/TV Pink

On je dodao da računa da je Vučićev Danilo mnogo jači, kao i da se nada da će ove napade lakše podneti.

"Danilo mi je kumče, osetljiv sam i na njega kao da je moje dete", rekao je Šešelj.

(Kurir.rs)

Kurir