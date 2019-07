POHLEPNI MILOJE! ŠERIF KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE UHODI ZAPOSLENE: Svi se prate i telefoni im se priskuškuju! ZNAM S KIM I ŠTA PRIČATE

Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije (KZK), zlostavlja zaposlene u tom nezavisnom regulatornom telu i zastrašuje ih da se njihovi telefonski razgovori prisluškuju, otkriva Kurir. Obradović na taj način, mimo svih pravila i propisa, ugnjetava ljude i drži pod tenzijom da lako mogu dobiti otkaz i završe na ulici.

- Zbog jezive potrebe da ih bukvalno 24 sata drži pod kontrolom Obradović mobinguje zaposlene u Komisiji. Zastrašuje radnike da im se telefoni prisluškuju i šalje poruke da se svi prate, da su pod stalnom prismotrom, da zna sa kim su i šta pričali. Perfidnim metodama preti da se uvek sve sazna, da su svi na tankom ledu. Bukvalno ugnjetava ljude - priča izvor Kurira i dodaje da je jedan od razloga opstanka na toj funkciji upravo što zaposleni ne smeju da se pobune:



- Njegova bahatost ide dotle da je čak uveden detektor za metal na ulazu u Komisiju, koja ima pedesetak zaposlenih. Nekorektan je kao šef, zaveo je strahovladu, ljudi su u grču i prestravljeni njegovim pretnjama da ih nadzire i uhodi, prisluškuje razgovore, čita poruke.



Komisija predvođena Obradovićem je u prvom postupku protiv "EPS Distribucije" 2016. ekspresno, za samo pet meseci, donela rešenje da se to preduzeće kazni sa 330 miliona dinara. Kako je kurir pisao, Upravni sud je poništio rešenje i naložio da se "EPS Distribuciji" vrati svih 330 miliona, plus 35 miliona dinara zatezne kamate. U novom postupku KZK je ponovo doneo rešenje o kažnjavanju "EPS Distribucije", ali sa 412 miliona dinara, što je najveća kazna koju je ikada izrekla. Inače, postupcima koje je pokretala protiv "EPS Distribucije" kao geografsko tržište odredila je Srbiju, ali bez KiM. Time je kao nezavisni državni organ indirektno i direktno priznala da KiM nije u sastavu Srbije.

Ovaj slučaj je, prema rečima predsednice Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranke Savić, drastičan primer mobinga.

foto: Beta/Nenad Petrović

- To je klasično maltretiranje ljudi. Strašno je raditi u uslovima gde zastrašuju, ograničavaju govor i tretiraju zaposlene kao da su robovi koji se lako mogu zameniti. Pod hitno bi morali da se obrate nadležnim državnim institucijama, resornom ministarstvu, tužilaštvu i prijave svog rukovodioca. On bi morao da snosi posledice i, ako je sve to tačno, trebalo bi da bude pokrenut postupak za njegovu smenu - zaključuje Savić.

5 godina je Obradović predsednik Komisije

259.000 dinara je njegova plata

53 zaposlena ima Komisija



Podsetimo, Kurir je već pisao o problematičnom poslovanju Obradovića, tj. da KZK uporno donosi rešenja da je "EPS Distribucija" zloupotrebila navodnu dominantnost na tržištu, te da je cilj ovih sumanutih odluka otvaranje prostora za tajkunske firme koje se bave trgovinom struje. Time bi štetu mogli da pretrpe svi građani, jer bi došlo do porasta cene struje.

Kurir.rs/Foto: Beta/Milan Obradović

