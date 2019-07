PREMIJERKA BRNABIĆ: SNS može da računa na mene, funkcije me ne interesuju

BEOGRAD - Stojim na raspolaganju Srpskoj naprednoj stranci (SNS) i ne zanimaju me funkcije, to je moja ljudska, građanska obaveza i moj lični osećaj zahvalnosti za ono što su mi dali šansu i podršku da uradim, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

Ona je u intervjuu za TV Prva na pitanje novinara da li će postati članica SNS-a rekla da joj je vladajuća stranka pružila svu podršku i verovala u nju kada niko nije i da joj stoji na raspolaganju.

Brnabićeva se osvrnula i na činjenicu da je IT sektor najbrže rastući sektor u Srbiji, koji ove godine raste 30 odsto u odnosu na prošlu, i istakla da je, kada je nametnula temu digitalizacije i obrazovanja, predsednik Aleksandar Vučić bio jedini čovek koji je verovao u to.

"Većina ljudi uopšte nije razumela o čemu pričam, zašto je to prioritet vlade Srbije, kako je to prioritet za našu ekonomiju i budući održiv razvoj, i on i SNS su mi ukazalii poverenje kada niko u to nije verovao i mi za dve godine imamo ozbiljne rezultate i tek ćemo ih imati jer smo napravili osnovu za budući dalji rast i transformaciju naše ekonomije", rekla je premijerka.

Prema njenim rečima, SNS je pokazala da je stranka koja je hrabra, koja ne razmišlja o populizmu, o političkom oportunizumu, koja je spremna da preuzme odgovornost i da donosi najteže, najnepopularnije političke odluke zato što je to važno i žto je dobro za građane Srbije.

U tom kontekstu, Brnabićeva je naglasila da zahvaljujući tim teškim, nepopularnim odlukama koje je sproveo Aleksandar Vučić kao tadašnji predsednik vlade Srbije i SNS u koaliciji sa ostalim partnerima, Srbija danas ima rezultete.

Ona je izjavila da danas kao premijerka može sa svojom Vladom da ulaže u autoputeve i u domove zdravlja, jer ima novac u budžetu, a taj novac je ostavila prethodna vlada, i SNS kao stožer toga i kao stranka koja je preuzela najveću odgovornost i platila najveću cenu.

"Dakle apsolutno stojim na raspolaganju toj stranci i ne zanimaju me funkcije, mislim da je to moja ljudska, građanska dužnost, moj lični osećaj i obaveza i zahvalnost za to što su mi dali šansu i podršku da nešto uradim", zaključila je Ana Brnabić.

(Tanjug)

