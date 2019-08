RAZGOVARALI O SITUACIJI NA KIM: Dačić sa srpskim ambasadorima, naložio im pojačano angažovanje kako bi ojačali poziciju Srbije u svetu

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je na odvojenim sastancima u Beogradu informisao srpske ambasadore u SAD, Švedskoj, Argentini i Alžiru o situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o jednostranim aktima Prištine koji su doveli do prekida dijaloga i razgovora, ali i do blokade Briselskog procesa i dolaženja do kompromisnog rešenja, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova.

Dačić je ambasadorima naložio pojačano angažovanje u skladu sa spoljnopolitičkim prioritetima i nacionalnim interesima Srbije.

foto: Beta/Saša Matić

Ambasadori Đerđ Matković (SAD), Dragan Momčilović (Švedska), Jela Baćović (Argentina) i Aleksandar Jovanović (Alžir) predstavili su Dačiću situaciju u državama u kojima su predstavnici, sa osvrtom na bilateralne odnose tih država i Srbije.

Oni su sa ministrom razgovarali i o pojačanim aktivnostima u cilju jačanja pozicije Srbije na multilateralnom planu, posebno u predstojećem periodu kada Priština aplicira za članstvo u brojnim međunarodnim organizacijama, navodi se u saopštenju ministarstva.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir