RAZGOVARALI O SITUACIJI NA KIM, POTEZIMA PRIŠTINE: Dačić sa ambasadorima Srbije u Belgiji i Ukrajini

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je danas u Beogradu s ambasadorima Srbije u Belgiji i Ukrajini i naložio im pojačano angažovanje u skladu s nacionalnim interesima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Ambasadore Srbije u Briselu i Kijevu, Marinu Jovićević i Radeta Bulatovića, Dačić je tokom odvojenih sastanaka detaljno informisao o situaciji na Kosovu i "o jednostranim aktima Prištine koji su doveli do prekida dijaloga i razgovora, ali i do blokade Briselskog procesa i dolaženja do kompromisnog rešenja", navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, Dačić je ambasadorima preneo o čemu je u proteklom periodu razgovorao s najvišim zvaničnicima drugih zemalja.

Jovićević i Bulatović su Dačiću detaljno predstavili odnose Srbije sa zemljama u kojima su akreditovani, dodaje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

