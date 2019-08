KURIR TV UŽIVO NA FPN, POČEO SASTANAK VLASTI I OPOZICIJE: Pogledajte ko je sve došao, Đilasa nema (FOTO)

BEOGRAD - Na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu jutros nešto posle 9 časova počeo je novi sastanak predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima.

Kako možete videti na klipovima Kurir TV, među prvima su na sastanak došli Sonja Liht, Dragan Simić, Vladimir Orlić, Darko Glišić, Uroš Kandić, Dejan Đurđević, Đorđo Žujović, Dragan Maršićanin, Zoran Lutovac, Žarko Obradović, Miroslav Aleksić...

Današnjem skupu ne prisustvuju predstavnici Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Sastanak je počeo nešto posle 9 sati i, kako su ranije najavili organizatori, FPN i Fondacija za otvoreno društvo, razgovor će se voditi po "Chatham House" pravilu, bez prisustva medija, dok će za izjave medijima biti otvoren prostor od 11.30.

Gradonačelnik Šapca i predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović rekao je novinarima pre početka skupa da će dobiti integralni snimak prvih pola sata izlaganja eksperata o temama današnjeg razgovora. "To je dobar iskorak, da javnost bude upoznata sa onim što se dešava na sastanku. Ovo nisu tajni razgovori, ovo je otvorena stvar", rekao je Zelenović

Na pitanje da li to znači da će Dragan Đilas ipak doći, jer je on ranije rekao da neće učestvovati na skupu ako nema javnosti, Zelenović je odgovorio da je to pitanje za samog Đilasa.

Pre 9 sati, na FPN prvi su stigli predstavnici SNS, predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić i funkcioneri Vladimir Orlić i Dejan Đurđević, kao i potpredsednik SPS Žarko Obradović.

Iz opozicije, stigli su i predsednik DS Zoran Lutovac, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, kao i Nenad Milić i Đorđo Žujović iz LDP, Vladimir Đurđić iz SMS, Aris Movsesijan iz Nove stranke, Dejan Šulkić iz DSS, predsednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, te predstavnici Pokreta slobodnih građana i LSV-a.

Na FPN su došli i organizatori, Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, Bojan Klačar iz Cesida, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.

Ispred FPN-a je i veliki broj novinarskih ekipa, kojima, prema ranijoj najavi, nije dozvoljeno da snime početak skupa.

Današnji razgovor će biti posvećen finansiranju izbornih kampanja, pre svega u domenu unapređenja kontrole ovog segmenta izbora, a posebna pažnja biće posvećena upotrebi javnih resursa u izbornim kampanjama, funkcionerske kampanje, javnosti finansiranja kampanja i kontroli.

Organizatori su u pozivu naveli da su na učešće u dijalogu pozvani predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacije građanskog društva koje se bave izborima i stručnjaci s fakulteta i instituta koji se bave temom.

U pozivu se podseća da FPN i Fondacija za otvoreno društvo imaju u planu da organizuju seriju okruglih stolova povodom parlamentarnih i lokalnih izbora koji bi trebalo da se održe najkasnije na proleće 2020. godine.

U agendi skupa se navodi da ce dijalog otvoriti dekan FPN Dragan Simic i izvršni direktor Fondacije Milan Antonijevic, a potom ce predstavnici CRTA, CeSID i Transparentnosti Srbija predstaviti ekspertske analize posvecene problematici finansiranja izbornih kampanja.

Kako je najavljeno, tema drugog okruglog stola biće finansiranje izbornih kampanja, a organizacija Transparentnost Srbija objavila je preporuke u vezi sa tom temom koje će, prema najavljenom dnevnom redu skupa, predstaviti učesnicima.

Među predlozima su izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, zatim izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se odnosi na razdvajanje javne i političke funkcije, kao i izmene drugih povezanih propisa, u vezi sa krivičnim gonjenjem krivičnih dela koja su u vezi sa nezakonitim finansiranjem kampanje.

TS predlaže da na tim izmenama rade tri posebne radne grupe, u čijem bi, proširenom sastavu, bili i predstavnici političkih stranaka i Agencije za borbu protiv korupcije.

