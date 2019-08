VUČIĆ O AFERI REKET: Biće tu još iznenađenja! Zoran Zaev sada razume kada sam mu govorio o određenim licima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom afere "Reket" u Severnoj Makedoniji da će biti još mnogo iznenađenja.

"Ne mešam se u pitanje drugih država. Po pitanju tužilaca i postavljanja spolja.... priče kako će to da spase sve, na kraju spaslo je Luj Viton tašnu punih para", rekao je on upitan da prokomentariše aferu "Reket" i to što su neke TV tužiteljku koja je umešana predstavio kao "Čarlijevog anđela".

Istakao je, na osnovu saznanja iz dobro obaveštenih italijanskih krugova, da će biti tu još mnogo iznenađenja.

"Zoran Zaev danas razume da sam bio u pravu kada sam govorio o određenim licima i zašto sam srećan što su ta lica daleko od Srbije i mene", zaključio je on.

