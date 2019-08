VUČIĆ O SERGEJU TRIFUNOVIĆU I OPOZICIJI: Hvala vam što postojite, SNS nema problema sve dok se ovakvom politikom bavite!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara danas, izjavio je da je zahvalan opoziciji što postoje i da im želi da tako nastave, jer SNS pored njih nema nikakvih problema.

Na pitanje novinara da prokomentariše tvitove Sergeja Trifunovića koji su puni psovki i skandaloznih izjava, Vučić je ironično izjavio da je on pristao na sve njihove zahteve.

"Ja sam pristao na sve njihove zahteve, uplašio sam se njih i zapada, svi su me priterali uz zid. Šta hoćete, nekoga da bijete? Još jednom da nokautirate Uzelac i Dragović?", upitao se predsednik.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

On je dodao da što se tiče opozicije, SNS nema nikakvih problema sve dok se opozicija bavi ovakvom politikom.



"Što se Sergeja Trifunovoića tiče, gospodin čovek. To je ta pristojna Srbija, bolje da ćutim. Lideri koji znaju koliko su neomiljeni, mene je sramota da kažem koje istorijske ličnosti su manje nepopularne od njih. Mene sramota, to su ličnosti koje su u crno zavile ovu zemlju. I oni to znaju. Hvala njima što postoje, Bog da im da snage da se još 300 godina sa ovakvom politikom bave, SNS sa politikom problema neće imati", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs, Foto: Tanjug/Filip Krainčanić)

Kurir