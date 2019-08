DOK GA PERIŠIĆ PROZIVA, EVO GDE JE I ŠTA RADI KOŠTUNICA: Snimili ga kako čeka u redu na kasi! HIT FOTO

Bvvši predsednik Savezne Republike Jugoslavije i premijer Srbije Vojislav Koštunica retko se može videti u javnosti, a nedavno su ga sugrađani primetili u jednom supermarketu u Aranđelovcu.

On je, naime, snimljen u prodavnici, kako nakon kupovine namirnica čeka u redu za plaćanje na kasi.

foto: Printscreen Twitter

Iako ga nema dugo u javnosti i ne daje izjave za medije, bivšeg predsednika SRJ često drugi pominju, pa je tako general Momčilo Perišić nedavno rekao da Koštunica nije hteo da mu bude svedok u Hagu.

- Sa Koštunicom sam sarađivao dobro do izbora za predsednika SRJ, a potom s vremena na vreme. On je to radio preko saradnika, a meni nije odgovaralo posredovanje nekompetentnih ljudi. Tražio sam da mi bude svedok u toku odbrane u Hagu jer je imao izvanredne uslove da bude najkvalitetniji svedok moje odbrane: doktor je pravnih nauka, bio je predsednik SRJ i zna šta je VJ jer mu je bila podređena, zna odnose sa RS i Vojskom RS, ali nije prihvatio. To me je iznenadilo jer za vreme njegovog mandata dobrovoljno sam otišao u Hag da bih smanjio presiju Međunarodne zajednice prema Srbiji, jer su se Karadžić, Mladić i Hadžić, sve tri "krupne ribe", krili na prostoru Srbije. Optužena je "najkrupnija riba" posle Miloševića, pa ako se ona isporuči Hagu, ublažiće se taj pritisak. Na toj odluci dobrovoljnog odlaska bio je i on i kompletan državni vrh zahvalan, ali pomoć u odbrani je izostala - rekao je Perišić.

(Kurir.rs)

Kurir