KURIR TV VANREDNO IZ VLADE SRBIJE, ĐURIĆ: U najnovijem saopštenju Kvinte ima nekoliko stvari spornih za Srbiju! Nastavićemo dijalog kada ukinu takse

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obratio se danas javnosti nakon saopštenja Kvinte.

Đurić je rekao da u najnovijem saopštenju Kvinte ima nekoliko spornih stvari za Srbiju.

"Oni žele veštačko stvaranje uranilovke. Imate jasno kršenje CEFTE i potpuno protiv pravno nastojanje Prištine da se učlani u pojedine institucije i onda se Srbiji spočitava što se ponašala kako se ponašala", rekao je Đurić.

"Nije Srbija koja je ponovo inicirala ponovo članstvo u Interpolu, UNESKU, sve to rade prištinske institucije . One svojim agresivnim putem dovode do toga da Srbija mora da se brani u međunarodnim institucijama. To pokušavaju da izjednače", rekao je on.

Druga stvar koja je za Srbiju sporna to je što ovo saopštenje na najbolji način pokazuje kakav ishod žele zemlje Kvinte i kakvom će ishodu težiti i kakav će pritisak vršiti.

"Ako od Srbije tražite da prestane da lobira za očuvanje svog integriteta i suvereniteta, a ne tražite od Prištine da to radi, onda je potpuno jasno da je za vas željeni ishod dijaloga puno prihvatanje bez da se Srbija žali. Srbija je primila k znanju ovo saopštenje, kao i da smo spremni da nastavimo dijalog kada ukinu takse", rekao je on.

foto: PrintScreen

On je rekao da će nastaviti da rade na terenu u interesu građana na KiM i da brine o njima.

"Naš odgovor će biti dodatna podrška Srbima na KiM, racionalni odnos prema dijalogu i da se ne krše međunarodna prava, da se poštuju osnovni princip slobode, protoka robe i kapitala. Jasno i glasno ću reći da ne može biti uranilovke koja je veštačka koja nije zasnovana na pravu", rekao je Đurić.

Kaže da se trenutno na KiM izvodi oko 150 projekata koji se tiču izgradnje ili obnove škola, puteva, javnih institucija, pomoć privrednim subjektima, poljoprivrednicima.

"Naš odgovor će biti dodatna podrška Srbima, racionalan odnos između Beograda i Prištine, da se poštuju osnovne norme, međunarodna prava i da se ne krši nešto što je dogovoreno pre 13 godina", rekao je Đurić i ponovio da nije isto kada se neko brani od protivpravnog članstva u međunarodnim organizacijama, suprotno Rezoluciji 1244 i kada neko krši Cefta sporazum, te da tu ne može biti znaka jednakosti.

Djurić je primetio da je samo nekoliko sati nakon što je predsednik Srbije Aleksadnar Vučić kazao kako će nastupiti teške nedelje i meseci po pitanju KiM stiglo saopštenje zemalja Kvinte.

foto: PrintScreen

"Naš narod ne treba da brine, jer briga države neće biti manja. Konstantan rast srpske ekonomije i srpskih institucija doprineće da njihov život bude izvesniji, a srpska dipomatska aktivnost će se nastaviti i sa onima koji nisu na istoj strani kao mi, i sa onima koji jesu. Nastavićemo jačanje pozicije Srbije kako bismo mogli da kažemo da imamo zadovoljavajuće rezulatete na KiM", zaključio je Đurić.

Zemlje Kvinte pozvale su ranije danas Prištinu i Beograd da što pre obnove dijalog i istakle da Priština mora da ukine takse, a Beograd da obustavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.

(Kurir.rs)

Kurir