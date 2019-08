VUČEVIĆ NEĆE DOZVOLITI DA NOVI SAD ZAOSTAJE: Građani će imati ravnopravne uslove za život, pomoći će nam predsednik Vučić i vlada Srbije

- Нећемо дозволити да Нови Сад заостаје, желимо да буде најјачи и најбоље опремљен град, по очекивањима наших грађана. Морамо свим грађанима да обезбедимо равноправне услове за живот, а за то су потребне огромне паре. У томе имамо велики подстицај од председника државе Вучића и председнице Владе. У делу трошкова ће учествовати и Град, и тако можемо много, много брже решавати проблеме – рекао је први човек града Новог Сада. Како је навео, новцем из инвестиционог плана пре свега ће се радити сва приградска насеља и делови града који немају водоводну и каналазациону мрежу. Друго, тај пројекат значи и изградњу централног пречистача отпадних вода. Нека сви закључе шта су урадили Тадић, Пајтић и Павличић, а шта Вучић, Мировић и Вучевић – каже градоначелник Новог Сада #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #aleksandarvucic #investicije

A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic_gradonacelnik) on Aug 13, 2019 at 6:27am PDT