ZASTRAŠUJUĆA SAZNANJA! POSLANICI UVUČENI U OBAVEŠTAJNU MREŽU! Strane službe imaju svoje ŠPIJUNE u Skupštini Srbije! Ima ih NAJMANJE PET!

Najvredniji saradnici stranih obaveštajnih službi su, pored ostalih, i pojedini poslanici u Skupštini Srbije, koji bukvalno iz poslaničkih klupa rade protiv interesa države i građana koji su ih birali, otkriva Kurir.

Naš izvor ukazuje da nekoliko srpskih poslanika čine važan deo obaveštajne mreže koju službe bezbednosti drugih država koriste kako bi ostvarile svoj interes i uticale na dešavanja u Srbiji.

Ozbiljna opasnost



- Najmoćnije službe na svetu uspevaju da u svoju mrežu uvuku i poslanike koji im služe za prikupljanje najrazličitijih informacija. Postoje određena saznanja da trenutno u parlamentu sedi najmanje pet poslanika koji rade za neku stranu službu, a verovatno ih ima i više. Informišu ih o dešavanjima u pojedinim strankama, zakonskim rešenjima koja se usvajaju, službenim putovanjima... U parlament ulaze i izuzetno poverljivi podaci i u tome leži najozbiljnija opasnost - upozorava naš izvor.

Predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić za Kurir kaže da je svestan da je srpski parlament jedan od važnih kanala uticaja stranih službi.

- Različiti su načini na koje strane službe pokušavaju da ostvare određene interese, od direktnog finansiranja pojedinih medija i pojedinaca iz opozicije do kontakata s pojedincima od uticaja u određenim institucijama, pa i u Skupštini Srbije. Vidljivo je da pojedini lideri opozicije, kad govore u Narodnoj skupštini ili na konferencijama za štampu, zastupaju isključivo interese određenih stranih ambasada - ističe Bečić.

Podložni uticaju

On upozorava da su strane agenture u stalnom pokušaju da nadziru elektronske komunikacije osoba koje su njima bezbednosno interesantne, na prvom mestu predsednika Vučića, njegove porodice i najbližih saradnika.



Kriminolog Zlatko Nikolić objašnjava za Kurir da je parlament meta stranih službi, pre svega zbog ljudi koji ga čine, a koji su, kako napominje, podložni njihovom uticaju.

- Tamo se kreiraju odluke, donose zakoni, a tamo sede i ljudi za koje se smatra da mogu biti uticajni u svojim strankama ili drugim sferama. Ljudi i informacije koje kruže glavni su razlozi zbog kojih se obaveštajne službe drugih zemalja uvek trude da ostvare ozbiljan uticaj u Skupštini ili Vladi.

Podsetimo, kako smo pisali prethodnih dana, strane tajne službe, najpre američka CIA i britanski MI6, pojačale su aktivnosti u našoj državi, a pojedini političari im se čak i sami nude za saradnike.

- Na svakom koraku štitim nacionalne interese Srbije i nisam u tom vrzinom kolu. Niko nije ni pokušao da me vrbuje, ali verujem da u Skupštini među poslanicima ima takvih. Jadna je naša Srbija s takvim političarima.

Radoslav Milojičić Kena

NAŠE SLUŽBE DA ODGOVORE

Poslanik DS Radoslav Milojičić Kena, koji je član Odbora za kontrolu službi bezbednosti, kaže da ne zna ko su špijuni u poslaničkim klupama, ali da veruje da ih ima:

foto: Stefan Jokić

- Siguran sam da sve moćne zemlje imaju svoj interes u Srbiji, a na našim bezbednosnim službama je da adekvatno odgovore na to i spreče negativne posledice po našu zemlju. Političari su kao donosioci odluka svakako meta stranih službi i siguran sam da se to radi i u Srbiji. Ne bih nikoga ad hok optuživao, jer ne znam ko to radi.