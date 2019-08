BASTAĆ SE NAVUKAO NA TETOVIRANJE, USKORO RADI 15. TETOVAŽU: Na stomaku već ima pacova iz kanalizacije, a sada sprema nove egzibicije!

Predsednik opštine Stari grad preko celog stomaka već ima mutanta iz kanalizacije, pacova iz Nindža kornjača, Atomskog mrava

Dok pravi pauzu u malverzacijama na Starom gradu i blokadama radova na beogradskim ulicama, bahati predsednik opštine Marko Bastać pohvalio se novom tetovažom!

Ovih dana će uraditi čak 15. tatu na telu, a iako svaki skriva, Kurir je nedavno došao do fotografija njegovih „šara“. Bastać, koji je katastofalnim upravljanjem Sportskim centrom „Milan Gale Muškatirović“ došao do finansijskog minusa od milion evra, razmišlja kako da doradi svoj „bodi art“. On je priznao da će baš narednih dana ići na još jednu dozu tetoviranja, pa će, pored mutanta pacova iz kanalizacije, Splintera, na telo staviti još neke simbole.

foto: Printscreen Instagram

Priznao

Upravo to je potvrdio i sam Bastać u jednom gostovanju, a kako kaže, Splinter u odelu ga podseća na Dorćol.

- Da, istina je, uradiću ovih dana 15. tetovažu. Imam Splintera, Atomskog mrava... Iznenadio sam se koliko ljudi u stvari nikada nije gledalo taj crtani film. I ne znaju ko je Atomski mrav. Ne znaju ni za Splintera, a moj je u odelu, jer je to u stvari dorćolski. I te ulice i štekovi po kraju, toplana, prikladno je da bude Splinter - rekao je Bastać.

foto: Printscreen Instagram

- Preko celog stomaka mu se nalazi mutant iz kanalizacije, čuveni pacov Splinter, samo što je u Bastaćevoj verziji u odelu, a ne u kimonu, kao pravi učitelj Nindža kornjača. On se navukao na tetoviranje, a iako sada ima već 14, planira da uradi još jednu sličicu. Verovatno se ni na tome neće zaustaviti - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, Kurir je objavio da Bastać ima više tetovaža i da ih je pokazivao svojim najbližim saradnicima kad su išli na noćno kupanje na bazene u SC „Milan Gale Muškatirović“. Da ih drugi ne bi videli, on nosi košulje s dugim rukavima i tokom leta

