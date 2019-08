VUČIĆ JE SRPSKI PUTIN, ĐILAS HODAJUĆA AFERA, JEREMIĆ APSOLUTNI REKORDER MEĐU ŠTETOČINAMA: Poznati analitičar bez dlake na jeziku o političkoj sceni u Srbiji

Nebojša Bakarec, politički analitičar i član SNS-a, bavi se politikom 30 godina, a političkom analitilkom više od 10. Poznat je kao čovek bez dlake na jeziku i veoma britkog pera, a pošto i lično poznaje svakog bitnijeg političara na našoj sceni, bio je i više nego dobar kandidat da uradi svojevrsni politički skener šefova političkih stranka.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Aleksandar Vučić, SNS

Čovek koji je najviše napredovao od svih političara koje poznaje autor. Lako je predvideti putinovsku budućnost Vučiću i nadati se da će Srbiju ustrojiti što približnije kineskom modelu. Nezamenjiv lider, srećom, mlad je. Poželimo mu da dobije Nobelovu nagradu za mir, povodom KiM. Ima priliku da postane najveći inajuspešniji lider Srbije u istoriji. Dalji uspon zagarantovan.

foto: Zorana Jevtić

Vuk Jeremić, NS

Za nijansu je manje finansijski oštetio Srbiju od Đilasa. Sumnja se da je oštetio državu za desetak miliona evra. Međutim, politički, u pogledu narušavanja celovitosti Srbije, Jeremić je apsolutni rekorder među štetočinama. Jeremić je kum lažne države Kosovo. On je i najomiljeniji srpski političar među Albancima. Manipulator medunarodnog kalibra. I pored desne ideologije Narodne stranke, Jeremić nije uspeo da profiliše svoju stranku ili sebe. Ostao je u drugom planu iza Đilasa, Obradovića i Trifunovića. Neminovan dalji pad.

foto: Beta/Dragan Gojić

Dragan Đilas, SSP

On je hodajuća afera, ali jedino je njemu pošlo za rukom da se obogati za devet godina na tri funkcije, te da ostvari poslovni profit od najmanje 583 miliona evra, da stekne neskrivenu imovinu od 24 miliona evra, a da ne završi u zatvoru i pored brojnih sumnji da je finansijski oštetio državu, tako što je, sumnja se, zloupotrebljavao položaj ili trgovao uticajem. Čovek bez savesti. Nasilnik i psovač. Nije prezao od toga da natera Grad Beograd da mu kupi nagradu za najboljeg menadžera. On sam promoviše svoju stranku SSP kao levičarsku, ali radi se o stranci nejasne ideologije. Jedina jasna Đilasova ideologija je želja da se vrati na vlast. Dalji pad je neminovan.

foto: Marina Lopičić

Boško Obradović, Dveri



Unazadio je Srbiju svojim ljotićevskim ekstremizmom i nasiljem koje namerno praktikuje. On je blizanac Sergeja Trifunovića, ali u ogledalu. Što je kod jednog desno, kod drugog je levo. Obradović ne voli verbalno, već nasilje u praksi. On voli da bije, po mogućnosti - žene. Shvatio je moderne zakonitosti popularnosti - da ona raste bez obzira na to da li činite dobro ili zlo, a važne su promocija i ekstremizam. Njegovi dverjani su promovisali vešanje neistomišljenika, noseći velika vešala. Srećom, raste samo Obradovićeva lična prepoznatljivost, ali ne i popularnost Dveri. To je u stalnom padu.

foto: Zorana Jevtić

Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana

Za razliku od svog brata u ogledalu, Obradoviča, on ne voli da bije, on voli da vređa i da psuje, po mogućnosti-žene. Za politiku je tabula rasa. To i ne krije. Zloupotrebljava razne psihoaktivne supstance. Druži se sa kriminalcima, ubicama i nasilnicima. lako poseduje luksuzni gliser, luksuzni auto i luksuzni motocikl, njima slabo upravlja i rekorderje po broju prekršajnih prijava. Neprijatno miriše, ne pere se već čačka zube prstima i ne voli da se kupa. Hobi mu je uriniranje po grobovima. Za vođu građanske levičarske stranke izabran je isključivo zbog svoje glumačke prepoznatljivosti i sklonosti skandalima. Ne mari za bilo kakvu ideologiju. lako se nije obogatio od politike, sumnja se da se obogatio mahinacijama u humanitarnoj fondaciji. Nažalost, PSG ce preći cenzus na izborima.

(Kurir.rs/Alo)

