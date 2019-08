KOSOVO NIJE TU DA SE KUPUJE ILI PRODAJE! Brnabićeva: Postoji crvena linija preko koje Srbija neće preći! VRATIMO SE MEĐUNARODNOM PRAVU I PRAVDI!

Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, kaže premijerka Ana Brnabić i dodaje da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rešenje kosovskog problema.

- Srbija neće dozvoliti da Priština sve dobije, a Beograd sve izgubi. U ovom trenutku treba da vidimo koliko najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo i da budemo racionalni i realni po tom pitanju. Ali da Srbija sve izgubi, a Priština sve dobije - to nije prihvatljivo, a ni fer rešenje, kaže Brnabić.

Ali Kosovo nije tu da se kupuje ili prodaje, dodaje ona komentarišući predloge koji se mogu čuti u poslednje vreme o tome da bi Srbiji za priznanje trebalo ponuditi više od članstva u EU.

- Treba se vratiti na polje međunarodnog prava i pravde, poručuje Brnabić i naglašava da bi evropske integracije trebalo da zavise od drugih standarda, a ne političke odluke koja ima veze sa KiM.

Ističe, međutim, da smo u ovom trenutku daleko od bilo kakvog rešenja, a ne vidi razlog za optimizam ni kad je reč o nastavku dijaloga, koji je prekinut nakon što je Priština uvela takse.

- Beograd je tolerisao mnoge provokacije Prištine zbog mira i stabilnosti, ali su takse stvorile atmosferu u kojoj više nije moguć nikakav dijalog. Čim takse budu ukinute i mi smo spremni da nastavimo dijalog, kaže Brnabić.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Ona upozorava i da zamrznuti konflikt - zamrznuta nestabilnost, nikome ne odgovara, ponajmanje Srbima na KiM, ali ni svim građanima Srbije, te da nije dobra za celokupan ekonomski napredak države.

Premijerka, međutim, navodi da je Beograd prethodnih godina postigao neverovatan i neočekivan uspeh jer su zemlje za koje je kosovsko pitanje bilo zatvoreno, među kojima i najveći proponenti nezavisnosti takozvanog Kosova, pristale da se vrate za sto i vide šta bi moglo da bude obostrano prihvatljivo rešenje.

- Predsednik Aleksandar Vučić uspeo je da jednu temu koja je bila završena i zatvorena ponovo stavi na sto i da danas svi žele da čuju šta je za Srbiju prihvatljivo rešenje, navela je Brnabić.

Ona kritikuje bivše vlasti što od 2008. godine nisu uradili ništa da bi zaštitile Ustav Srbije, kao i odluku tadašnjeg Ministarstva spoljnih poslova posle koje je usledilo po Beograd loše mišljenje Međunarodnog suda pravde da jednostrano proglasena nezavisnost Kosova nije suprotna međunarodnom pravu, ali i pristanak da se kosovsko pitanje izmesti iz UN u EU.

- Čini mi se da smo sve do tada učinili na sopstvenu štetu iz nekog razloga, neznanja, neodogovrnosti, nebrige, nadam se ne nečeg daljeg od toga, rekla je Brnabić.

Upitana kako vidi prostor na međunarodnoj sceni u kojem se Srbija bori za svoje interese, Brnabić kaže da je on veoma sužen, a za to okrivljuje bivše vlasti, koje, kaže, tokom dvehiljaditih godina nisu učnile ništa da međunarodnoj zajednici ukažu na realnost.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Upitana koji su najurgentniji sporovi koje bi Srbija trebalo da reši sa svojim susedima, Brnabić kaže da je to pitanje granica sa Hrvatskom i BiH, ali i most Ljubovija-Bratunac.

- Ako me pitate šta je prioritetno, odnosno pitanje nad pitanjima, to je onda taj most, jer mi je neverovatno da građani koji žive tamo ustanu ujutru, vide most, ali ne mogu da pređu nego moraju da idu na druge granične prelaze, navodi premijerka.

Podseća da postoji jasan dogovor da će Srbija isfinansirati most, Republika Srpska pristupne prelaze, a BiH granične prelaze i da će dati dozvolu za njihovo otvaranje, što se nije dogodilo.

Nada se da će u BiH uskoro biti formiran Savet ministara i da će se raditi na rešavanju tog pitanja.

Kad je reč o granicama, Brnabić podseća da su formirane komisije koje se bave tim pitanjem, ali ocenjuje da u ovom trenutku nije pravo vreme da se sa tim nastavi, jer vlast u BiH nije formirana, a u Hrvatskoj "to nije oportuno zbog njihove pripreme za kampanju".

- Nadam se da ćemo moći, bez preteranih emocija i strasti, da sednemo i dogovorimo i to pitanje, ističe Brbnabić i dodaje da je svakako bolje da se to pitanje reši bilateralno, nego da se ide na međunarodnu arbitražu, kao što su uradile Slovenija i Hrvatska, što bi moglo da odloži ulazak u EU, koja to pitanje, sve dok je na arbitraži, neće tretirati kao zatvoreno.

- Nama je u interesu i naša politika je politika saradnje, regionalne saradnje i bolje povezanog regiona, navela je Brnabić.

Komentarišući kritike koje je prate otkad je, na predlog Aleksandra Vučića, postala premijer, da je "kolaboracionista" i alibi za Vučićevu politiku, kao i da je zarad vlasti pogazila neke od svojih principa, kaže da nije kompromitovala nijedan svoj stav.

Ona kaže da je saglasna sa Vučićevom politikom i da je sa velikim zadovoljstvom prihvatila poziv da uđe u vladu zbog, kako navodi, hrabrih poteza koje je posle mnogo vremena on učinio, ne samo u domenu ekonomije, već i spoljne politike i KiM.

- Nisam kompromitovala nijedan stav, naprotiv, dobila sam prostor da pomognem svojoj zemlji, uradim ono sto je dobro za nas i time je promenim ne na strateškom, nego na svakodnevnom nivou, kaže Brnabić.

Navodi da u Vučiću ima saveznika jer oboje gledaju da sve što urade za državu, osete i građani.

- Imamo dobre odnose sa Kinom, a kako to građani vide? Kroz Železaru. Došao je premijer Japana, to građani vide kroz fabriku Toje Tajers i tako dalje, navodi Brnabić.

Ona je kritizerima poručila da su mogli da kritikuju i pre 15 godina, kada su, na primer, po izvod iz matične knjige išli fizički na šalter ili kada im je poslodavac na šest meseci overavao na šalteru zdravstvenu knjižicu.

Priznaje da mora još mnogo toga da se uradi, ali ističe da bi Srbija mnogo brže napredovala da su neke stvari koje su urađene 2014. ili 2016. godine završene mnogo ranije.

- Ja sam zadovoljna svime što smo uradili, žao mi je što nismo brže, ali tek od 2014 postavljamo temelje za razvoj i normalnu državu. Danas sam ponosna što sam deo tima Aleksandra Vučića i srećna sam koliko je urađeno za zemlju i koliko je promenjena u poslednjih pet godina, zaključila je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

