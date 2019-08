NOVICA ANTIĆ, PREDSEDNIK VOJNOG SINDIKATA SRBIJE: Da su Kobre čuvale Đinđića, on bi danas bio živ!

U Srbiji je zavladala neprirodna polarizacija, a mnogi gube percepciju u ogoljenoj borbi za vlast. Činjenica je da ovde neko direktno napada vojsku, jer je vršeći svoju dužnost sprečila da demonstranti nasilno uđu u štićeni objekat nesporno od najveće državne važnosti, ma ko boravio u tom objektu. „Twiter zajednica“ i pojedini pripadnici takozvane opozicije ponašaju se kao „svete krave“. „Kobre“ su postupile po zakonu i uz minimalnu primenu sile, i tačka. Da li je trebalo da stoje dok neko preskače ogradu, i primenjuje silu na njima. Tačno se zna po zakonu šta, kako, gde i koga štite i laž je da nije trebalo da budu ispred zgrade Predsedništva. To i laici znaju...

Ovo u intervjuu za Kurir poručuje Novica Antić, predsednik najbrojnijeg i jedinog reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije, povodom polemike koja se digla u javnosti posle događanja ispred Predsedništva Srbije, kada je grupa demonstranata pokušala da uđe u zgradu Predsedništva.

Tvrdite da su „Kobre“ postupile po zakonu. Međutim, mnoge vaše kolege koji su sada vojni analitičari ne slažu se sa Vama...

- Ne ulazim u to ko šta kaže. Ja sam profesionalac i u Vojnoj policiji sam skoro 20 godina, tačno znam šta govorim. Postoji Ustav, postoje zakoni i pravila službe. Mi smo u svom ovom ludilu poslednjih 30 godina, gde su jedni te isti ljudi na političkoj sceni izgubili pojam o zakonitosti i vladavini zakona. I ti koji se danas zalažu za neku istinu i vladavinu prava, prihvataju samo onu istinu i zakone koji njima idu na ruku. Vojni sindikat Srbije pripada samo njegovim članovima i srpskoj vojsci i narodu. Ni vlasti, ni opoziciji. I nije naš prioritet da rušimo vlast, da budemo topuz ovog ili onog političkog opozicionog lidera. A plašim se da mnogi od tih koji osuđuju naše kolege jesu na nečijem kazanu, kako to naš narod u Šumadiji kaže. Naše osnovno i primarno delovanje je interes pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Njihovo rešavanje užasnog materijalnog i socijalnog statusa i u toj borbi postigli smo itekako postigli rezultate.

Posle svih protesta i oštrih izjava stvara se utisak da ste na strani aktuelne vlasti?

- Vojni sindikat Srbije je najprogonjenija sindikalna organizacija u Evropi. Sa svojim saradnicima preživljavamo golgotu i progone nezabeležene u sindikalnom delovanju u poslednjih sto godina. Ja još uvek nisam vraćen na posao, a protiv našeg generalnog sekretara još uvek se vodi disciplinski postupak zbog izjave date medijima. I nama neko da kaže da branimo vlast je smejurija. Mi branimo pravo i pravdu! Svoje kolege koje su postupile po pravilu službe. Nije Vojni sindikat Srbije izabrao Aleksandra Vučića na izborima, već narod. I te rezultate su priznali i ovi koji su sada nametnuta a ne birana opozicija. Ako se stvari postave istinito, Vučić je predsednik Srbije, on je u zgradi Predsedništva, zgradu štite „Kobre“ jedna od najelitnijih jedinica u Evropi. I kada se napadne ta zgrada, šta pripadnici vojske treba da rade, da demonstrantima dele ruže. To može da prodje ako imamo puč, u ovoj situaciji ne. Kakav bi scenario bio da je neko preskočio ogradu Bele Kuće, da se isto dogodilo u Londonu, Parizu, Berinu... Bilo bi mrtvih siguran sam.

Ipak, sa Vladom Srbije potpisali ste nekoliko sporazuma o saradnji...

- Da radi se o prostorno-tehničkom sporazumu koji je zakonska obaveza Vlade, a naše pravo, da li je trebalo da odbijemo predkorak ka kolektivnom ugovoru prvom u istoriji Vojske Srbije i da kažemo ugasite Vojni sindikat Srbije, što je bila namera pojedinaca iz Ministarstva odbrane. Svrha sindikata je da obezbedi boljitak svojim članovima, a za to je neophodan socijalni dijalog koji nismo imali. Drago mi je da je postojalo razumevanje Ane Brnabić, za naše probleme i još nekih ljudi da se „stane na loptu“. Inače, sigurno bi išli do kraja. VSS ima osam skoro hiljada članova u Vojsci Srbije. Za ulicu uvek ima vremena. Međutim, to je mnogo dublja problematika, mnogo veći stepen društvene i istorijske odgovornosti u aktuelnom geopolitičkom trenutku.

Na šta konkretno mislite?

- I dalje neki ljudi od svoje sujete, a koji imaju realnu moć u ovoj zemlji ne vide dalje od brda. Koji i dalje ruše ono što je postignuto sa Vladom Srbije, osnivaju svoje sindikate, ulažu velike pare u dnevne listove i medije kako bi sprečili da se bilo šta pojavi o našem sindikatu. Mislim da to nije slučajno i da se protiv nas kao iskrenih i dokazanih patriota sprovodi kontinuirana kampanja od nekih stranih obaveštajnih službi. Posmatrajmo recimo stvari ovako. VSS kao što rekoh ima skoro osam hiljada članova, od toga je šest hiljada pod oružjem, a polovina je prošlo sva ratišta od Hrvatske do Kosmeta. I kome odgovara sukob sa jednom takvom organizacijom? Stranim službama čiji je primarni cilj otimanje Kosova i Metohije i slabljenje Vojske Srbije i njene popularnosti u srpskom narodu. Niko ne može da me ubedi da ova poslednja hajka i nenormalna kampanja koja se vodi protiv „Kobri“ kao najelitnije jedinice Vojske Srbije nije usmerena iz inostranstva, a pored toga zaboravlja se da pored mene u VSS ima mnogo članova koji su pripadnici raznoraznih službi i da raspolažemo i operativnim podacima. Lično da sam Predsednik Srbije zabrinuo bih se za svoju bezbednost. Krajnji cilj kampanje protiv naših kolega iz „Kobri“ jeste da se oni udalje iz predsednikovog obezbeđenja. A ponavljam reč je o jednoj od dokazano najelitnijih jedinica u Evropi, čiji su pripadnici školovani od Izraela, Rusije do SAD i drugih zemalja. Uveren sam, da su oni čuvali pokojnog Zorana Đinđića, on bi danas bio živ.

