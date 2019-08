HARAO PO SIRIJI, LEŽAO U ZATVORU, UBIJAO ČAK I PSE! Šokantna ispovest bivšeg albanskog džihadiste koji živi na Kosovu!

Kosovo je najveći regrutacioni centar za Islamske teroriste u Evropi. To nije tajna. Jedinica sastavljena isključivo od Albanaca s Kosmeta i dalje ratuje, a važi za jednu od najkrvavijih.

Medu onima koji međuvremenu vratili na Kosovo, odsluživši minimalne zatvorske kazne, jeste i Fitim Ladrovci, borac ISIS-a sa Kosova koji je novinaru Aleksandru Klapu iz ,,Ekonomista" ekskluzivno ispričao kako je uopšte došao do ratišta u Siriji, s kim se družio u zatvoru, preneo je portal Kosev.

U tekstu se, između ostalog, navodi da je osećaj za pravdu stekao u mladosti kada su devedesetih godina prošlog veka Albanci ustali protiv Srba i borili se za nezavisnu državu uz pomoć Amerike.

Kasnije je jednog dana Ladrovci uzeo svoju ušteđevinu u iznosu od 350 dolara, oprostio se od supruge i napustio Obilić. U Prištini se ukrcao na avion za Istanbul, a zatim je drugim letom otputovao za Hataj, provinciju na jugoistoku Turske.

U kombiju do Sirije

Na aerodromu ga je dočekao krupan Arapin obučen u crnu trenerku i s naočarima za sunce, koji ga je odvezao do jednospratne kuće ispunjene krevetima na sprat, gde je Ladrovci iznenađeno zatekao još šest građana Albanije, dvojicu muškaraca, dve žene, čiji su muževi nekoliko meseci ranije prešli u Siriju, te dvoje dece. Sledećeg dana Albanci su prebačeni do granice i rečeno im je da nastave da hodaju nekoliko milja dok ne stignu do autobusa. Ukrcali su se u beli minibus.

Pod komandom Muhadžerija



Kosovari su u Siriji bili pod komandom Ljavdrima Muhadžerija, poznatog kao vođa Albanaca. Muhadžerija, bivšeg plaćenika američkih snaga u Avganistanu, Ladrovci opisuje kao "čoveka koji znao da zapoveda drugim ljudima". Organizovao je svoje trupe poput mafije, ali on lično je retko bio deo borbi jer je predvodio većinu vremena upravljajući reketiraanjem u blizini Alepa i zatvarajući svakog ko bi mu se suprotstavio. Medžaherijeva kontradiktorna

biografija, koja opisuje da je on instrument američke moći koji je postao džihadista, učvrstila je iskrivljenu politiku identiteta novonastale Islamske države. Mudžaheri je okupio pod svoju komandu Balkance koji su znali albanski. Nedeljama su zajedno jeli, spavali, svađali se i molili se.

Pre bitke Albanci pobili sve pse lutalice



Krajem maja 2014, Ladrovcijevoj jedinici naređeno je da pomogne u zauzimanju Deir ez-Zora, provincije bogate naftom, koja se nalazi na granici izmedu Sirije i Iraka. Ladrovci je krenuo prema granici s konvojem džipova i kamiona. Abu Hamam je bio jezivo tih kad su Albanci pristigli, osim nekoliko pasa lutalica, koje su ubrzo pobili. Grad je tokom rata više puta zauziman i izgoreli automobili su se videti po ulicama. Međutim, kako su Albanci napredovali, dočekani su snajperima. Pregrupisali su se u male odrede, prelazeći iz kuće u kuću, kako bi isterali branioce. Dok je Ladrovcijev tim ulazio u dva čoveka na motociklima otvorila su vatru. Albanci su upali unutra i sklonili se u peć od cigala na drugom spratu. Potrošile su im se baterije na radiju, tako da nisu mogli da pozovu pomoć. Satima su ležali prilepljeni pod, bezuspešno dozivajući drugove.

- To je bio jedini put u ratu kada sam osetio da mi je došao kraj, rekao je Ladrovci.

Tek kasnije je saznao da su vojnici ostalih odreda pobijeni ili poslati na druge lokacije.

Pogubljenje minobacačem



Abu Hamam je osvojen sutradan, a preostali meštani su okupljeni na jedno mesto. Muhadžeri je pronašao pripadnika plemena koji je, pod prisilom, priznao da je minobacačem ubio dvojicu Albanaca. Zavezao je zarobljenika za telegrafski stub i obratio se kamermanu na arapskom pidžinu:

- Ovaj čovek je raketom ubio dva vojnika Islamske države. Slava Alahu!

Udaljio se 40 do 50 metara, bacio minobacač i razneo zarobljenika.

Otprilike mesec dana kas nije, Abu Bakr al-Bagdadi, vođa ISIS, proglasio je stvaranje kalifata.

Povratak



U avgustu 2014. kosovski javni servis emitovao je intervju sa ženom po imenu Pranvera Zena, koja je rekla da su njen suprug i osmogodišnji sin Erion otputovali za vikend i da se nisu vratili. Nakon toga, Zena je dobila poruku od svog supruga da se pridružio Islamskoj državi, a da je Erion u Siriji. Ladrovci se ubrzo obratio Erionovom ujaku sa zahtevom da bi vratio Eriona na Kosovo u zamenu za 11.000 dolara i imunitet od krivičnog gonjenja. Šest nedelja nakon povratka, probudila ga je majka iz popodnevne dremke. Četrdeset policajaca je opkolilo njegovu kuću.

Zatvor



Tokom tri godine provedene u zatvoru, Ladrovciju su prilazili radikalizovani zatvorenici koji su želeli da služe kalifatu u Evropi. Sreo je zatvorenike koji su umešani u bezuspešne zavere da otruju vodu u Prištini i napadnu gostujuću izraelsku fudbalsku reprezentaciju iz zasede. Imao je i drugu vrstu posetilaca. Pojedinci iz stranih ambasada su ga ispitivali o terorističkim mrežema širom Evrope. Vezan za sto i obučen u narandžasto zatvorsko odelo, Ladrovci je odgovarao:

- Moj sin će postati sjajan bombaš samoubica.

Kalifat još živi



Novinar ,,Ekonomista" ovako je opisao šetnju sa Ladrovcijem:

- Dok smo se šetali glavnom ulicom, neko iz auta je svirnuo Ladrovciju. Pokazao je kažiprstom prema nebu u znak pozdrava Islamskoj državi. Vozač je uzvratio pozdrav. Hapšenje ga je pretvorilo u neku vrstu slavne ličnosti, a Ladrovci se zagrejao za tu ulogu. Kad sam ga ponovo pitao da li postoji nešto zbog čega se kaje, on je viknuo:

- Kalifat još nije gotov!

(Kurir.rs/Alo/Kosev)

