HOROR! JOVO BAKIĆ PONOVO PRETI: Pobedićemo kad vlast podavimo u Savi i Dunavu!

Sociolog Jovo Bakić s tribine poručio da do pobede neće doći preko izbornih listića nego nasiljem. Đilas, koji je sedeo pored njega, mlako se ogradio, ali nije napustio skup

Zastrašujuće pretnje upućene aktuelnoj vlasti ponovo stižu iz redova opozicije - član pokreta Samoodbrana sociolog Jovo Bakić najradije bi državni vrh bacio u reku, što je bez pardona i poručio!



On je na tribini "Kako do pobede - možemo (li) zajedno?!", a povodom razgovora vlasti i opozicije, priznao da mu nije ideja da dođu do pobede preko izbora, nego brutalnošću.

Nerazumna ideja



- Pobeda bi bila kada bi ih videli kako plivaju po Savi i Dunavu jer izbornim listićima sigurno nećemo do nje doći. Opozicija, ako želi da bude verodostojna, trebalo bi da nas okupi nekoliko hiljada kada neku staricu pokušavaju da isele na ulicu. Ako bi se nekoliko hiljada nas okupilo prilikom sprečavanja deložacija, onda možemo da se nadamo pobedi. Bojkot ima smisla ukoliko se pomaže ugroženim ljudima - rekao je Bakić.



Na tom skupu su iz Saveza za Srbiju bili Dragan Đilas i Zoran Lutovac, ali se nisu jasno ogradili od ovakvog ispada.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da je dodatni skandal upravo to što Đilas i Lutovac nisu ustali i otišli sa skupa kada su stigle ove fašističke poruke.

Verbalno orgijanje



- Ovo je primitivni oblik političkog egzibicionizma moralno problematične i politički jalove ličnosti koja gradi rejting na lažnoj hrabrosti da saspe svakom u brk. Umislio je da je narodni tribun koji artikuliše bes i očaj običnog građanina, a u suštini je egzibicionista koji uživa u državnim sinekurama kao profesor državnog univerziteta. Njegovo verbalno orgijanje je poziv na nasilje i blamaža za sve učesnike tog opozicionog skupa. Ne znam zašto organizatori, Dragan Đilas, Zoran Lutovac i Vladimir Gajić, kojima je stalo do demokratije, nisu ustali i otišli sa skupa gde se pominju leševi koji plivaju Savom i Dunavom. Poslednji put kada su plivali leševi, to je bilo u vreme ustaškog terora pre sedamdesetak godina. Simbolika poruke je grozna - zaključuje Stanković.

Od Bakićeve brutalne poruke mlako su se ogradili Đilas i Gajić, s prigovorom da su njegove izjave "suviše oštre", nakon čega je Bakić pokušao da se opere tvrdnjama da je mislio na plivanje "leđno, kraul, kako već znaju".

Nije mu prvi put

HTEO U RTS S DUGIM CEVIMA Ovo nije prvi put da Bakić šokira javnost pozivima na nasilje. Tako je nedavno, nakon nasilnog ulaska opozicije u zgradu državne televizije, rekao da im je "džaba upad u zgradu RTS bez dugih cevi".

REAKCIJE

Miloš Vučević, SNS

IDIOTSKA IZJAVA foto: Beta/Dragan Gojić - Ne tako davni događaji nas uče da su po Savi plivali leševi pobijenih Srba u NDH, a po Dunavu leševi Srba, Jevreja i Roma, ubijenih u ozloglašenoj raciji Hortijevih žandarma. Tako da je izjava Jove Bakića, najblaže rečeno, neprimerena i idiotska. Politička pobeda u Srbiji se ostvaruje samo i isključivo na osnovu glasačkih listića. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade

ON JE ISFRUSTRIRAN foto: Beta - Jadno. I to govori o dotičnom, o sopstvenom nezadovoljstvu i frustraciji. A građani i građanke Srbije sve dobro vide. Mržnjom se ne pobeđuje, već samo radom i rezultatima. Radoslav Milojičić Kena, DS

S OVAKVIMA NEĆE BITI BOLJE foto: Nebojša Mandić - Ne postoji ništa u vlasti, ni u opozciji što je 100 odsto dobro ili 100 odsto loše. Dokle god budemo imali takve ljude i takve izjave, Srbiji neće biti bolje. Sanda Rašković Ivić, Narodna stranka

PRETERAO JE foto: Dragana Udovičić - Bakić je preterao u "revolucionarnom zanosu". Što se mene tiče, na revolucije kažem: "Ne, hvala."

