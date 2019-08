NATO KOMANDANT SLATINE OTKRIVA TAČIJEVE MRAČNE TAJNE: Njegova mafija htela da me ubije! Preživeo sam atentat 2001! UN ima dokaze!

ZAPOVEDNIK vazduhoplovne baze, aerodrom "Slatina" kod Prištine, bio sam od juna 1999. do 15. septembra 2001. Poslednje noći službovanja na mene je pokušan atentat, a spasao me je šef obezbeđenja, Italijan Frančesko Njuta. Nakon signala sa svoje stanice gurnuo me je uza zid i naredio da legnem... Napolju se čulo komešanje i, kako mi je kasnije predočeno, jedan napadač je smrtno stradao, a ostali su pohapšeni. Bili su to Tačijevi mafijaši, a ovaj događaj je dokumentovan u papirima UN. Luis Karlos de Kosta, Brazilac koji je rukovodio bezbednošću članova osoblja UN, spakovao me je sledećeg dana i iz Prištine poslao pravo u Englesku.

Ovako, eskluzivno za "Novosti", svoj poslednji dan službe na KiM opisuje major britanske Kraljevske ratne avijacije (RAF) Kris O'Brajan. Oficir, koji je prvi u ime Kfora, ali i UN, upravljao prištinskom vazdušnom lukom, otkriva i da je velika međunarodna afera oko korpucije prilikom renoviranja aerodromskog terminala ostala skrivena u papirima UN. O tim danima na Kosovu i Metohiji, kako nam svedoči britanski major, pričao je dosad samo istražiteljima UN i Evropske agencije za borbu protiv korupcije:

- Nisam tačno siguran šta se izrodilo iz istraga, ali sam čuo kako su albanski kadrovi sa aerodroma umešani u skandal, Afrim Neziri i Adam Gaši, završili na robiji. Austrijanac Džerald Fišer, zamenik direktora UN operacija na KiM, koji je insistirao da se Albancima dodeli posao, iako nisu prošli na tenderu, napustio je pokrajinu pošto je pokrenuta istraga protiv njega.

Major Kris O'Brajan, na čelo Vazdušnih operacija Kfora na aerodromu kraj Prištine stupio je sredinom juna 1999. Kako nam priča dok sedimo u beogradskoj Skadarliji, pre nego što se zamerio Tačijevim mafijašima, u junu 1999. umalo nije iskusio pravi rat sa ruskim kontingentom padobranaca.

- Pre dolaska na "Slatinu" pretpostavljeni iz moje vazduhoplovne baze u Engleskoj su me upozorili da obratim pažnju na pukovnika koji je trebalo da mi komanduje na Kosovu. Prethodno, general Majkl Džekson sprečio je sukob sa Rusima oko aerodroma i baza je podeljena između nas i njih, pa se tačno znalo ko gde treba da se kreće - govori O'Brajan. - Već polovinom jula ruski vojnici su nekim poslom prešli na naš deo aerodroma i odmah sam pozvan kod svog pukovnika Morlija na raport jer nisam oštro reagovao. Srećom, o ovom incidentu sam obavestio generala Belamija, zapovednika svih vazdušnih operacija Kfora.

Prema rečima našeg sagovornika, sledeći incident se dogodio nekoliko dana kasnije. Rusi su, govori nam, popravljali zaklon doziđujući ga blokovima, a pukovniku Morliju se to učinilo kao "neprijateljski čin". Naredio je da britanska vojska bude spremna na oružanu akciju, a O'Brajenu poručio "da je smenjen". Ponovo je, kaže, pozvao pukovnika Belamija, koji je, zajedno sa Džeksonom ubrzo Morlija razrešio dužnosti.

Kris O'Brajan tvrdi i da mu je kao komandantu vazdušne baze zadatak bio da aerodrom što pre popravi i ustupi za civilno korišćenje.

- Problemi sa navodnim civilima su počeli odmah pošto su, prema dogovoru, Albanci svoje ljude vratili na "Slatinu" da učestvuju u izgradnji civilne infrastrukture - seća se naš sagovornik šiptarskih "direktora" Gašija i Nezirija. - Odmah potom pronele su se priče kako se na aerodromu u Prištini otvorio narko-kanal i dobio sam informaciju da su francuski obaveštajci o tome obavestili Interpol. Kako je ta operacija završena, ne znam, ali sam posle dobio informaciju da je albanska mafija imala "krticu" i u Interpolu.

Susrete sa Ibrahimom Rugovom britanski major je, kaže - dobro zapamtio. Prvi put, tadašnji albanski lider na KiM je posetio aerodrom odmah pošto je otvoren za civilnu upotrebu, a zatim, i posle nekoliko meseci.

- Ne verujte nijednom Albancu ovde. I meni su ubili najbližeg saradnika. Nisu ga likvidirali Srbi, nego naši, zato pazite sa kim sarađujete - preno nam je Rugovine reči O'Brajan.

O Rusima i saradnji sa njima Kris O'Brajan govori sa simpatijama. Pukovnika Samčuasvilija i Sergeja seća se zbog neverovatnih poduhvata.

- Dogodilo se da moj narednik koji je na pisti vozio traktor sa teretom, udari u ruski avion "tu 154". Ubrzo se u društvu ruskog pilota narednik obreo u mojoj kancelariji, a zatim smo svi prešli kod pukovnika Sergeja. Videvši kvar samo je rekao: "Ništa ne brini, odvedi svog narednika na pivo". Taj avion već sutra je poleteo.

