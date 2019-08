KOZAREV: Radi Trajković nije stalo do srpskog naroda ni KiM

član GO SNS

BEOGRAD - Dušan Kozarev, član GO Srpske napredne stranke, kaže da Rada Trajković, predsednica Evropskog pokreta Srba na KiM, radi u interesu onih koji priželjkuju da se Srbija odrekne svoje državnosti na čitavom Kosovu i Metohiji.

Kozarev je ocenio da je svako njeno pozivanje na državni integritet Srbije najobičnija politička diverzija, a čiji je cilj ''njeno tobože distanciranje od inostranih nalogodavaca''.

''Trajković je nebrojeno puta do sada dokazala da joj ni do Kosova i Metohije ni do srpskog naroda koji tamo živi nije stalo i ne treba ni podsećati na činjenicu da je pod sumnjivim okolnostima prodala svoju kuću u Prištini i doselila se na Savski venac, kao i da je, zajedno sa Bernarom Kušerom, učestvovala u zataškavanju zločina u žutoj kući'', naveo je Kozare u saopštenju koje je dostavljeno medijima.

Njen cilj, kako kaže, nije odbrana Kosova i Metohije već slabljenje pozicije predsednika Aleksandra Vučića, kao najčvršćeg garanta državotvorne i nacionalno odgovorne politike u našoj južnoj pokrajini.

Istovetan zadatak, dodaje u saopštenju Kozarev, imaju i njeni saradnici iz ''takozvanog Saveza za Srbiju, ili bolje reći Saveza za propast Srbije'', čiji je jedini angažman na Kosovu i Metohiji ''slamanje teško uspostavljenog političkog i nacionalnog jedinstva srpskog naroda u pokrajini''.

Kurir