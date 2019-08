ZAHVALJUJUĆI VUČIĆEVOJ VIZIJI ŽIVIMO BOLJE! Mali: U decembru će svima sve biti jasno!

Nesporna je uloga predsednika Aleksandra Vučića u podizanju ekonomske snage zemlje i to ne može da mu ospori ni jedan građanin Srbije, ocenio je danas član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali.

Mali je rekao da, po njemu, nema ničeg spornog u tome što predsednik otvara fabrike, želi dobro svom narodu, ozbiljno se bavi ekonomskom politikom i što je za razliku od bivših vlasti zajedno sa svojim timom, uspešno sproveo fiskalnu konsolidaciju, rekao je Mali.

Kako je ocenio, uz Investicioni plan od 12 milijardi evra u narednim godinama biće još više svečanih otvaranja, jer ova Vlada ima cilj da Srbija još brže napreduje.

- Ne vidim ništa loše u tome. Nikada se više u Srbiji nije radilo. Samo poslednjih pet godina, otvoreno je 300 kilometara autoputeva, ali i preko 200 fabrika i komercijalnih objekata, u kojima je zaposleno više od 60.000 ljudi. Ukupan iznos investicija je više od 2,5 milijarde evra. Svi treba da budu ponosni na ove rezultate, rekao je Mali.

On je istakao i da ne treba izgubiti iz vida da je ogroman trud rezultirao i značajnim smanjenjem stope nezaposlenosti.

- Važno je da građani primete kako se smanjuje nezaposlenost, koja je 2013. godine bila veća od 25 odsto, a sada je ispod 12 odsto. Sa više od 25 odsto kada dođete do 11 ili 10 odsto i idete trendom naniže, to su očigledni rezultati, kazao je Mali.

foto: Sonja Spasić

Podsetio je da se Srbija našla među top deset ekonomija u Evropi prošle godine po privrednom rastu od 4,3 odsto i da građani Srbije na to treba da budu ponosni, ali i da znaju gde se ulaže novac koji je Srbija uspela da zaradi.

Prema njegovim rečima, sve što se događa "je pre svega Vučićeva vizija, jer on živi za to da otvara fabrike i nove puteve".

- Vučić je taj koji je molio predsednika Kine da nam pomogne i nađe investitora. Sačuvao je pet hiljada radnih mesta u Železari Smederevo i još toliko izvan fabrike, kod kooperanata. Sada je HBIS najveći izvoznik u našoj zemlji. RTB Bor su pokušavali da prodaju u prošlosti, ali Vučić je taj koji je molio, tražio, gledao koje su opcije, a sada 1,6 milijardi evra taj investitor ulaže. On se borio za tu investiciju, kazao je on i istakao da je ponosan na sve što je urađeno do sada.

Sve što se radilo do sada nije bilo lako, napomenuo je on i podsetio da Srbija napreduje na biznis listama, a i ugledni list Fajnenšel tajms je Srbiju stavio na prvo mesto po broju investicija koje su privučene tokom prošle godine.

Mali je istakao da bi voleo da postoji kvalitetnija opozicija koja bi svojim idejama i konstruktivnim predlozima ukazala na greške, izašla sa programom i tako doprinela sveopštem društvenom napretku.

- Ništa se slučajno ne dešava, ni to što predsednik otvara puteve, fabrike, što povećavamo plate i penzije, to su posledice teških odluka iz 2014. godine, kada su se oni (opozicija) bavili odlascima na tamo neka ostrva. U decembru ove godine prosečna plata će biti 500 evra, a pre par godina su pričali da je to sve pusti san, ocenio je Mali.

foto: Beta/Miloš Miškov

Prema njegovim rečima i međunarodne finansijske institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke (SB) svojom statistikom i pokazateljima pokazale "koliko se bavite ekonomijom i građanima, a sa druge strane imate one koji se samo bave sobom".

- Imate njihov zahtev u vezi REM ili RTS, njih ne interesuju gradani već seknude na RTS. Nemojte da zaboravite da je Đilas dok je bio na vlasti zaradio preko pet stotina miliona evra zahvaljujući svojim privatnim kompanijama. Mi se bavimo ekonomijom, našom politikom, povećanjem životnog standarda, a oni neka rade šta hoće, naveo je Mali.

Mali je naveo da opozicija ne vidi izlaz iz ove situacije, da ne mogu ništa da kažu o ekonomskom napretku Srbije, te zbog toga borbu svode na lični plan.

S tim u vezi, Mali je prokomentarisao i napade na glumca Nenada Jezdića koji je učestvovao u kulturnom programu prilikom otvaranja auto-puta "Miloš Veliki".

- Mislim da komentari i napadi na te ljude govore više o tim ljudima koji napadaju. Svi sa kojima sam razgovarao su ponosni na ono što smo uradili i ne plaše se da to kažu. Ja verujem da je ono što radimo dobro i za moju decu i za sve ostale. Zbog toga hoću da zahvalim gospodinu Jezdiću na svemu, rekao je on.

Ministar je na kraju ocenio da je, ipak, reč o manjini koja napada predsednika, a da većina podržava rast i boljitak za mlade naraštaje.

- To je tolika mržnja, jednostavno oni ne vide izlaz, nemaju šta da ponude i idu na lično, to je dno dna. Za ovo kratko vreme ne pamtim da je bilo ovako, napadaju sve, od dece, do supruga. Ne mogu ništa da kažu oko otvaranja fabrika, puteva, ekonomskog napretka, boljeg položaja Srbije i u regionu i u svetu i zato napadaju porodicu, rekao je Mali.

foto: Beta/Miloš Miškov

Ponovio je da sve što se dešava po pitanju ekonomije nije slučajno.

- Najlakše je napraviti tvit ili pet tokom dana, uz to napravite kapućino i pijuckate, a s druge strane imate ljude koji se ozbiljno bave državom i politikom, gde razmišljamo kako da nešto uradimo. Ako je njima glavna politika vređanje, širenje neistine i mržnje, na svu sreću, reč je o velikoj manjini u nađoj zemlji. Siguran sam da većina podržava rast i boljitak za svu našu decu, zaključio je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir